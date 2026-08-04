Çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik akımının yeniden sağlanacağı bildirilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına planlı kesinti saatlerine karşı tedbirli olmaları istendi.

Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçe ve Mahalleler

BATTALGAZİ (09:00 - 17:00)

Neden: İşletme Bakım Çalışması

Etkilenen Mahalleler:

Bulutlu Mahallesi

Çolaklı Mahallesi

Sevildağ Mahallesi

Kapıkaya Mahallesi

Yeniköy Mahallesi

Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi

(09:30 - 16:00)

Neden: İşletme Çalışması

Etkilenen Mahalleler:

Göztepe Mahallesi

Yıldıztepe Mahallesi

Tandoğan Mahallesi

(14:00 - 17:009

Neden: İşletme Bakım Çalışması

Etkilenen Mahalleler:

Hasırcılar Mahallesi

AKÇADAĞ (09:00 - 17:00)

Neden: İşletme Bakım Çalışması

Etkilenen Mahalleler:

Keller Mahallesi

Yaylımlı Mahallesi

İkinciler Mahallesi

Malatyaspor Doğubeyleri'nden Mehmet Aydın'a anlamlı ziyaret
Malatyaspor Doğubeyleri'nden Mehmet Aydın'a anlamlı ziyaret
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Hançerli Mahallesi

Aktepe Mahallesi

Büyükçimiş Mahallesi
KALE

(09:00 - 15:00)

Neden: İşletme Bakım Çalışması

Etkilenen Mahalleler:

Bağlıca Mahallesi

(15:00 - 17:00)

Neden: İşletme Bakım Çalışması

Etkilenen Mahalleler:

Salkımlı Mahallesi

Bağlıca Mahallesi

PÜTÜRGE (09:00 - 17:00)

Neden: İşletme Bakım Çalışması

Etkilenen Mahalleler:

Köylü Mahallesi

Köklükaya Mahallesi

Örencik Mahallesi

Uzunkoru Maallesi

Yamaç Mahallesi

DOĞANYOL (09:00 - 17:00)

Neden: İşletme Bakım Çalışması

Etkilenen Mahalleler: Konurtay Mahallesi

Muhabir: Mutlu Sarıgül