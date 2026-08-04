Çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik akımının yeniden sağlanacağı bildirilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına planlı kesinti saatlerine karşı tedbirli olmaları istendi.
Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçe ve Mahalleler
BATTALGAZİ (09:00 - 17:00)
Neden: İşletme Bakım Çalışması
Etkilenen Mahalleler:
Bulutlu Mahallesi
Çolaklı Mahallesi
Sevildağ Mahallesi
Kapıkaya Mahallesi
Yeniköy Mahallesi
Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi
(09:30 - 16:00)
Neden: İşletme Çalışması
Etkilenen Mahalleler:
Göztepe Mahallesi
Yıldıztepe Mahallesi
Tandoğan Mahallesi
(14:00 - 17:009
Neden: İşletme Bakım Çalışması
Etkilenen Mahalleler:
Hasırcılar Mahallesi
AKÇADAĞ (09:00 - 17:00)
Neden: İşletme Bakım Çalışması
Etkilenen Mahalleler:
Keller Mahallesi
Yaylımlı Mahallesi
İkinciler Mahallesi
Hançerli Mahallesi
Aktepe Mahallesi
Büyükçimiş Mahallesi
KALE
(09:00 - 15:00)
Neden: İşletme Bakım Çalışması
Etkilenen Mahalleler:
Bağlıca Mahallesi
(15:00 - 17:00)
Neden: İşletme Bakım Çalışması
Etkilenen Mahalleler:
Salkımlı Mahallesi
Bağlıca Mahallesi
PÜTÜRGE (09:00 - 17:00)
Neden: İşletme Bakım Çalışması
Etkilenen Mahalleler:
Köylü Mahallesi
Köklükaya Mahallesi
Örencik Mahallesi
Uzunkoru Maallesi
Yamaç Mahallesi
DOĞANYOL (09:00 - 17:00)
Neden: İşletme Bakım Çalışması
Etkilenen Mahalleler: Konurtay Mahallesi