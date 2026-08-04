Acil bir sağlık durumuyla karşılaşan veya doktor tarafından yazılan reçeteli ilaçlarını temin etmek isteyen vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, il merkezinde ve Eski Malatya bölgesinde sabaha kadar açık bulunacak nöbetçi eczanelerin adres ile telefon bilgileri açıklandı.
4 Ağustos Nöbetçi Eczaneler
Merkez Nöbetçi Eczaneler
Büyükşehir Eczanesi
Adres: Valikonağı Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Giriş Karşısı
Telefon: 0501 325 06 65
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Badem Eczanesi
Adres: Cengiz Topel Caddesi, Migros Market Yanı, Mücelli Sağlık Ocağı ile Tapu Binası Arası Telefon: 0422 321 89 57
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Annem Eczanesi
Adres: İnönü Mahallesi, İstasyon Caddesi, İstasyon Cami Yanı, Kömür Tevzi Yolu
Telefon: 0545 923 05 44
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Beyza Nur Eczanesi
Adres: Fahri Kayahan, Çarşı Market Dönüşü, İkizkule Total Benzinlik Çaprazı
Telefon: 0422 504 08 28
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER
Aksu Eczanesi
Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi No: 15/B, Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı, Battalgazi / Malatya
Telefon: 0506 443 34 44
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık