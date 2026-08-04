Acil bir sağlık durumuyla karşılaşan veya doktor tarafından yazılan reçeteli ilaçlarını temin etmek isteyen vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, il merkezinde ve Eski Malatya bölgesinde sabaha kadar açık bulunacak nöbetçi eczanelerin adres ile telefon bilgileri açıklandı.



4 Ağustos Nöbetçi Eczaneler

Merkez Nöbetçi Eczaneler

Büyükşehir Eczanesi

Adres: Valikonağı Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Giriş Karşısı

Telefon: 0501 325 06 65

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Badem Eczanesi

Adres: Cengiz Topel Caddesi, Migros Market Yanı, Mücelli Sağlık Ocağı ile Tapu Binası Arası Telefon: 0422 321 89 57

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Annem Eczanesi

Adres: İnönü Mahallesi, İstasyon Caddesi, İstasyon Cami Yanı, Kömür Tevzi Yolu

Telefon: 0545 923 05 44

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Beyza Nur Eczanesi

Adres: Fahri Kayahan, Çarşı Market Dönüşü, İkizkule Total Benzinlik Çaprazı

Telefon: 0422 504 08 28

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER

Aksu Eczanesi

Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi No: 15/B, Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı, Battalgazi / Malatya

Telefon: 0506 443 34 44

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık