Acil İlaç İhtiyacı Olanlar İçin Tam Liste: Adres ve Telefon Bilgileri
Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneler
Esma Eczanesi
Adres: Göztepe Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Sultanlar Sarayı Kız Yurdu aşağısı, Göztepe Sağlık Ocağı karşısı
Telefon: 0422 321 81 35
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Sezer Eczanesi
Adres: Hidayet Mahallesi, Taştepe Sağlık Ocağı karşısı
Telefon: 0422 361 00 58
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Işık Eczanesi
Adres: Çevreyolu, Yeni Devlet Hastanesi karşısı
Telefon: 0422 322 18 68
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Tebessüm Eczanesi
Adres: Hasanbey Caddesi No:197/A, Ekonomik Pazar ile 4K Sitesi arası, Adafı 2A Aile Sağlığı Merkezi karşısı
Telefon: 0542 438 95 63
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Eski Malatya Nöbetçi Eczane
Arı Eczanesi
Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Eskimalatya Semt Polikliniği karşısı
Telefon: 0534 686 37 03
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık