Acil İlaç İhtiyacı Olanlar İçin Tam Liste: Adres ve Telefon Bilgileri

Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneler

Esma Eczanesi

Adres: Göztepe Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Sultanlar Sarayı Kız Yurdu aşağısı, Göztepe Sağlık Ocağı karşısı

Telefon: 0422 321 81 35

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Sezer Eczanesi

Adres: Hidayet Mahallesi, Taştepe Sağlık Ocağı karşısı

Telefon: 0422 361 00 58

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Işık Eczanesi

Adres: Çevreyolu, Yeni Devlet Hastanesi karşısı

Telefon: 0422 322 18 68

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Tebessüm Eczanesi

Adres: Hasanbey Caddesi No:197/A, Ekonomik Pazar ile 4K Sitesi arası, Adafı 2A Aile Sağlığı Merkezi karşısı

Telefon: 0542 438 95 63

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Eski Malatya Nöbetçi Eczane

Arı Eczanesi

Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Eskimalatya Semt Polikliniği karşısı

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Telefon: 0534 686 37 03

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Muhabir: Mutlu Sarıgül