Malatya Eczacı Odası tarafından yayınlanan güncel nöbetçi eczane listesine göre, kentte 29 Temmuz tarihi boyunca hizmet sunacak eczaneler açıklandı. Merkezde ve Eski Malatya bölgesinde kesintisiz 24 saat boyunca açık olacak eczanelerin adres ve telefon bilgileri derlendi.

Merkez Nöbetçi Eczaneler

Sevgi Eczanesi

Adres: İzzetiye Mah. Mücelli Cad. No: 6/B (Valilik yanı, Yeşil Sinema karşısı)

Telefon: 0542 726 58 44

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Derman Eczanesi

Adres: Sivas Cad. Zafer Benzinlik Yanı No: 40 Battalgazi

Telefon: 0554 533 44 20

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Karakaş Eczanesi

Adres: Tevfik Temelli Kavşağı Aşağısı, Sümer Park Kaldırımı, Radyo-Gramofon Müzesi Karşısı, Konteyner

Telefon: 0533 778 77 78 Malatya’da çocuklara umut olan merkezde 130’uncu kemik iliği nakli gururu İçeriği Görüntüle

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Gürkan Eczanesi

Adres: Çilesiz Mahallesi Eski Gazi Lisesi Çapraz Karşısı

Telefon: 0422 211 01 21

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Eski Malatya Nöbetçi Eczaneler

Atalan Eczanesi

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No: 15/A (Eski Malatya Semt Polikliniği Karşısı) Battalgazi / Malatya

Telefon: 0534 337 04 44

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık