Malatya Eczacı Odası tarafından yayınlanan güncel nöbetçi eczane listesine göre, kentte 29 Temmuz tarihi boyunca hizmet sunacak eczaneler açıklandı. Merkezde ve Eski Malatya bölgesinde kesintisiz 24 saat boyunca açık olacak eczanelerin adres ve telefon bilgileri derlendi.

Merkez Nöbetçi Eczaneler

Sevgi Eczanesi

  • Adres: İzzetiye Mah. Mücelli Cad. No: 6/B (Valilik yanı, Yeşil Sinema karşısı)

  • Telefon: 0542 726 58 44

  • Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Derman Eczanesi

  • Adres: Sivas Cad. Zafer Benzinlik Yanı No: 40 Battalgazi

  • Telefon: 0554 533 44 20

  • Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Karakaş Eczanesi

Gürkan Eczanesi

  • Adres: Çilesiz Mahallesi Eski Gazi Lisesi Çapraz Karşısı

  • Telefon: 0422 211 01 21

  • Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Eski Malatya Nöbetçi Eczaneler

Atalan Eczanesi

  • Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No: 15/A (Eski Malatya Semt Polikliniği Karşısı) Battalgazi / Malatya

  • Telefon: 0534 337 04 44

  • Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Muhabir: Mutlu Sarıgül