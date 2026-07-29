Malatya Eczacı Odası tarafından yayınlanan güncel nöbetçi eczane listesine göre, kentte 29 Temmuz tarihi boyunca hizmet sunacak eczaneler açıklandı. Merkezde ve Eski Malatya bölgesinde kesintisiz 24 saat boyunca açık olacak eczanelerin adres ve telefon bilgileri derlendi.
Merkez Nöbetçi Eczaneler
Sevgi Eczanesi
Adres: İzzetiye Mah. Mücelli Cad. No: 6/B (Valilik yanı, Yeşil Sinema karşısı)
Telefon: 0542 726 58 44
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Derman Eczanesi
Adres: Sivas Cad. Zafer Benzinlik Yanı No: 40 Battalgazi
Telefon: 0554 533 44 20
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Karakaş Eczanesi
Adres: Tevfik Temelli Kavşağı Aşağısı, Sümer Park Kaldırımı, Radyo-Gramofon Müzesi Karşısı, Konteyner
Telefon: 0533 778 77 78
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Gürkan Eczanesi
Adres: Çilesiz Mahallesi Eski Gazi Lisesi Çapraz Karşısı
Telefon: 0422 211 01 21
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Eski Malatya Nöbetçi Eczaneler
Atalan Eczanesi
Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No: 15/A (Eski Malatya Semt Polikliniği Karşısı) Battalgazi / Malatya
Telefon: 0534 337 04 44
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık