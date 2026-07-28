Malatya’da sağlık hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mesai saatleri dışında da ilaç ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi amacıyla 28 Temmuz 2026 tarihi için nöbetçi eczaneler belirlendi. Malatya Eczacı Odası tarafından paylaşılan bilgilere göre, merkezde 4 ve Eski Malatya bölgesinde 1 olmak üzere toplam 5 eczane 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunacak.​​​​​​​

Malatya’da Bugün Hangi Eczaneler Nöbetçi 26 Temmuz 2026 Yeşilyurt Ve Battalgazi Nöbetçi Eczaneler Listesi (1)

Merkez Nöbetçi Eczaneleri

Kent merkezinde acil ilaç ve sağlık gereksinimleri için görev yapacak eczanelerin iletişim ve adres bilgileri şu şekildedir:

Kübra Bakan Eczanesi

Adres: Çevre Yolu Üzeri MATİM Karşısı Osmanlı Plaza Altı Akpınar Mah. No:123/A

Telefon: 0422 322 76 48 / 0535 309 55 55

Zeynep Eczanesi

Adres: Tandoğan Mah. Aşağı Çöşnük Yeşilçam Cad. No:23/1B (Malatya Konakları Altı)

Telefon: 0422 325 34 35

Ümit Eczanesi

Adres: Koyunoğlu Cad. Perşembe Pazarı Girişi Sıtmapınarı - Yeşilyurt

Telefon: 0422 211 21 62

İkizler Eczanesi

Adres: Gedik Mah. Mehmet Kavuk Bulvarı No:79/B (Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı)

Telefon: 0422 481 41 44

Eski Malatya Nöbetçi Eczanesi

Eski Malatya bölgesindeki vatandaşların kullanımı için nöbetçi olan eczane:

Arı Eczanesi

Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi (Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı)

Telefon: 0534 686 37 03

25 Temmuz 2026 cumartesi Malatya nöbetçi eczane adresleri ve telefonları
25 Temmuz 2026 cumartesi Malatya nöbetçi eczane adresleri ve telefonları
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Belirtilen eczanelerin tümü 24 saat esasına göre açık kalacaktır. Acil durumlarda telefon numaralarından doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

Muhabir: Mutlu Sarıgül