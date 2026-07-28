Malatya’da sağlık hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mesai saatleri dışında da ilaç ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi amacıyla 28 Temmuz 2026 tarihi için nöbetçi eczaneler belirlendi. Malatya Eczacı Odası tarafından paylaşılan bilgilere göre, merkezde 4 ve Eski Malatya bölgesinde 1 olmak üzere toplam 5 eczane 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunacak.​​​​​​​

Merkez Nöbetçi Eczaneleri

Kent merkezinde acil ilaç ve sağlık gereksinimleri için görev yapacak eczanelerin iletişim ve adres bilgileri şu şekildedir:

Kübra Bakan Eczanesi

Adres: Çevre Yolu Üzeri MATİM Karşısı Osmanlı Plaza Altı Akpınar Mah. No:123/A

Telefon: 0422 322 76 48 / 0535 309 55 55

Zeynep Eczanesi

Adres: Tandoğan Mah. Aşağı Çöşnük Yeşilçam Cad. No:23/1B (Malatya Konakları Altı)

Telefon: 0422 325 34 35

Ümit Eczanesi

Adres: Koyunoğlu Cad. Perşembe Pazarı Girişi Sıtmapınarı - Yeşilyurt

Telefon: 0422 211 21 62

İkizler Eczanesi

Adres: Gedik Mah. Mehmet Kavuk Bulvarı No:79/B (Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı)

Telefon: 0422 481 41 44

Eski Malatya Nöbetçi Eczanesi

Eski Malatya bölgesindeki vatandaşların kullanımı için nöbetçi olan eczane:

Arı Eczanesi

Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi (Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı)

Telefon: 0534 686 37 03

Belirtilen eczanelerin tümü 24 saat esasına göre açık kalacaktır. Acil durumlarda telefon numaralarından doğrudan iletişime geçebilirsiniz.