Sağlık sorunları ve acil ilaç ihtiyaçları için gece ve gündüz kesintisiz hizmet veren eczanelerin güncel listesi Malatya Eczacı Odası tarafından açıklandı. 23 Temmuz 2026 Perşembe günü boyunca ve gece saatlerinde Malatyalılara hizmet verecek nöbetçi eczaneler; Battalgazi, Yeşilyurt ve Eski Malatya (Alacakapı) bölgelerinde konumlanıyor.
İşte 23 Temmuz Perşembe günü Malatya'da 24 saat açık olan nöbetçi eczanelerin tam adresi ve iletişim numaraları:
Malatya 23 Temmuz 2026 Nöbetçi Eczaneler Listesi
Battalgazi Bölgesi Nöbetçi Eczanesi
BARIŞ ECZANESİ
Adres: Küçük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Evi Yanı, Sivas Cad. Cumhuriyet Meydanı Konteyner Çarşı No: 42 - Battalgazi / Malatya
Telefon: 0532 615 79 97
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Yeşilyurt Bölgesi Nöbetçi Eczaneleri
CENGİZ ECZANESİ
Adres: Özalper Mah. Yüzük Cd. No: 58/B (Rabia Parkı aşağısı, Özalper Sağlık Ocağı karşı tarafı) - Yeşilyurt / Malatya
Telefon: 0422 713 27 78
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
MALATYA BÜYÜK ECZANESİ
Adres: Ankara Asfaltı 6. km, Gözde Akademi Hastanesi arkası No: 3 - Yeşilyurt / Malatya
Telefon: 0507 707 44 0
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
MELİS ECZANESİ
Adres: Çavuşoğlu Sağlık Ocağı Karşısı - Yeşilyurt / Malatya
Telefon: 0552 607 17 02
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Eski Malatya Bölgesi Nöbetçi Eczanesi
ATALAN ECZANESİ
Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No: 15/A (Eski Malatya Semt Polikliniği Karşısı) - Battalgazi / Malatya
Telefon: 0534 337 04 44
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Busabah Medya ailesi olarak tüm hastalarımıza acil şifalar ve sağlıklı günler dileriz.