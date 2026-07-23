Sağlık sorunları ve acil ilaç ihtiyaçları için gece ve gündüz kesintisiz hizmet veren eczanelerin güncel listesi Malatya Eczacı Odası tarafından açıklandı. 23 Temmuz 2026 Perşembe günü boyunca ve gece saatlerinde Malatyalılara hizmet verecek nöbetçi eczaneler; Battalgazi, Yeşilyurt ve Eski Malatya (Alacakapı) bölgelerinde konumlanıyor.

İşte 23 Temmuz Perşembe günü Malatya'da 24 saat açık olan nöbetçi eczanelerin tam adresi ve iletişim numaraları:

Malatya 23 Temmuz 2026 Nöbetçi Eczaneler Listesi

Battalgazi Bölgesi Nöbetçi Eczanesi

BARIŞ ECZANESİ

Adres: Küçük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Evi Yanı, Sivas Cad. Cumhuriyet Meydanı Konteyner Çarşı No: 42 - Battalgazi / Malatya

Telefon: 0532 615 79 97

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Yeşilyurt Bölgesi Nöbetçi Eczaneleri

CENGİZ ECZANESİ

Adres: Özalper Mah. Yüzük Cd. No: 58/B (Rabia Parkı aşağısı, Özalper Sağlık Ocağı karşı tarafı) - Yeşilyurt / Malatya

Telefon: 0422 713 27 78

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

MALATYA BÜYÜK ECZANESİ

Adres: Ankara Asfaltı 6. km, Gözde Akademi Hastanesi arkası No: 3 - Yeşilyurt / Malatya

Telefon: 0507 707 44 0

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

MELİS ECZANESİ

Adres: Çavuşoğlu Sağlık Ocağı Karşısı - Yeşilyurt / Malatya

Telefon: 0552 607 17 02

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Eski Malatya Bölgesi Nöbetçi Eczanesi

ATALAN ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No: 15/A (Eski Malatya Semt Polikliniği Karşısı) - Battalgazi / Malatya

Telefon: 0534 337 04 44

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Busabah Medya ailesi olarak tüm hastalarımıza acil şifalar ve sağlıklı günler dileriz.