Şanlıurfa’da bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı bir hekimin tutuklanması ve sonrasında tahliye edilmesi üzerine başlatılan ortak tepkide, malpraktis (tıbbi hatası) iddialarında adli sürecin ve tutuklama tedbirinin bir baskı aracına dönüştürülmemesi gerektiği vurgulandı.

Malatya Tabip Odası'nın da imzaladığı açıklamada, vefat eden yurttaşın ailesine başsağlığı dilenirken, tıbbi süreçlerin elbette detaylıca incelenmesi gerektiği ancak bilimsel ve hukuki ön inceleme tamamlanmadan hekimlerin tutuklanmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

İstenmeyen tıbbi sonuçların tek başına hekim kusuru anlamına gelmeyeceğinin altı çizilen metinde, ön inceleme yapılmadan ve kanunda belirtilen özel soruşturma usulleri işletilmeden başlatılan adli adımların hekimler üzerinde ağır bir baskı oluşturduğu ifade edildi.

TTB ve Tabip Odalarının Öne Çıkan 5 Temel Talebi

Malatya Tabip Odası ve paydaş tabip odalarının sağlıkta şiddeti besleyen söylemlere karşı acilen atılmasını istediği adımlar şu şekilde sıralandı:

Özel Soruşturma Usulü: Tıbbi uygulamalara ilişkin soruşturmalarda mevzuatta yer alan özel soruşturma izni şartının eksiksiz uygulanması.

Masumiyet Karinesi: Hekimlerin adil yargılanma hakkına, kişi özgürlüğüne ve masumiyet karinesine sürecin her aşamasında saygı gösterilmesi.

Hukuka Aykırılığın Tespiti: Soruşturma izni alınmadan başlatılan adli süreçlerin ve başvurulan koruma tedbirlerinin açık bir hukuka aykırılık olarak kabul edilmesi ve sorumluların değerlendirilmesi.

Can Güvenliği ve Mesleki Huzur: Hekimleri peşinen suçlu ilan eden söylemlere son verilerek hekimlerin can güvenliği ile çalışma huzurunun korunması.

Savunmacı Tıbbın Önüne Geçilmesi: Ceza ve tutuklanma korkusuyla hekimlerin riskli hastalardan uzaklaşmasına neden olan "savunmacı tıp" baskısının ortadan kaldırılması.

"Savunmacı Tıp En Çok Hastalara Zarar Verir"

Açıklamanın son bölümünde, hekimlerin yargılanma korkusuyla mesleklerini icra etmek zorunda kalmasının sağlık sistemine vereceği zarara dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Hekimliğin yargılanma ve cezalandırılma korkusuyla yürütülmesi, hekimleri ağır ve riskli hastalardan uzaklaştırıp savunmacı tıbbı daha da yaygınlaştıracaktır. Bu durumdan en çok sağlık hizmetine gereksinim duyan hastalar zarar görecektir. Hekimlerin mesleki uygulamaları nedeniyle peşinen suçlu sayılmasına karşı ortak tutumumuzu koruyacağız."