Yollarda meydana gelen talihsiz kazaların önüne set çekmek isteyen ekipler, sürücülerin hız alışkanlıklarını baştan sona değiştirecek uygulamalarla sahada varlık gösteriyor.

Yol Boyunca Kesintisiz Hız Kontrolü

Malatya Emniyet Müdürlüğü, şehir içi ulaşımda düzeni sağlamak adına akıllı radar teknolojilerini 24 saat boyunca aktif tutuyor. Yasa dışı hız yapan, kuralları çiğneyen sürücüler anında kameralar tarafından taranıyor ve ceza makbuzları vakit kaybetmeksizin sisteme aktarılıyor. Sürücülerin "Acaba radara yakalanır mıyım?" diye düşünmesine gerek kalmadan sistem otomatik olarak devreye giriyor.

Saniyeler İçinde Yaşamla Ölüm Arasındaki İnce Çizgi

Hız limitlerine uymak sadece cüzdanınızı korumakla kalmıyor, doğrudan bir insanın yaşama hakkını güvenceye alıyor. Araştırma verilerine göre, saatte 80 kilometre hızla seyreden bir aracın karıştığı kazadaki ölüm oranı, 30 kilometre hızla giden bir araca göre tam 20 kat daha fazla. Karşıdan karşıya geçen bir yayaya 30 km/s hızla çarptığınızda o insanın yaşama ihtimali %90 iken, hızınızı 50 km/s yaptığınızda bu ihtimal %10’a düşüyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 100. maddesindeki kuralları hatırlatan emniyet yetkilileri, Malatyalı sürücülere evden 30 dakika erken çıkmayı alışkanlık haline getirmelerini tavsiye ediyor.