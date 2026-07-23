Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü kentte, günün ilerleyen saatlerinde rüzgarın da hobi ve günlük yaşamı etkileyebilecek seviyeye ulaşması bekleniyor. Tahminlere göre rüzgar, kuzey ve batı aksından eserek zaman zaman hızını artıracak.

Gökyüzü: Gün boyu az bulutlu, tamamen açık.

Termometreler: Mevsim ortalamalarının üzerinde.

Rüzgar: Kuzey ve batı yönlerden orta, yer yer sert ve kuvvetli.

Yüksek sıcaklığın getirdiği olumsuzluklara ve zaman zaman sertleşmesi beklenen rüzgara karşı vatandaşların tedbirli hareket etmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Az bulutlu ve açık, 36 derece

Akçadağ: Az bulutlu ve açık, 35 derece

Arapgir: Az bulutlu ve açık, 33 derece

Arguvan: Az bulutlu ve açık, 34 derece

Battalgazi: Az bulutlu ve açık, 37 derece

Darende: Az bulutlu ve açık, 36 derece

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık, 34 derece

Doğanyol: Az bulutlu ve açık, 37 derece

Hekimhan: Az bulutlu ve açık, 34 derece

Kale: Az bulutlu ve açık, 36 derece

Kuluncak: Az bulutlu ve açık, 33 derece

Termometreler yükselecek! Malatya hava durumunda beklenmeyen değişim
Termometreler yükselecek! Malatya hava durumunda beklenmeyen değişim
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Pütürge: Az bulutlu ve açık, 35 derece

Yazıhan: Az bulutlu ve açık, 39 derece

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık, 37 derece.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ