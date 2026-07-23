Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü kentte, günün ilerleyen saatlerinde rüzgarın da hobi ve günlük yaşamı etkileyebilecek seviyeye ulaşması bekleniyor. Tahminlere göre rüzgar, kuzey ve batı aksından eserek zaman zaman hızını artıracak.
Gökyüzü: Gün boyu az bulutlu, tamamen açık.
Termometreler: Mevsim ortalamalarının üzerinde.
Rüzgar: Kuzey ve batı yönlerden orta, yer yer sert ve kuvvetli.
Yüksek sıcaklığın getirdiği olumsuzluklara ve zaman zaman sertleşmesi beklenen rüzgara karşı vatandaşların tedbirli hareket etmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez: Az bulutlu ve açık, 36 derece
Akçadağ: Az bulutlu ve açık, 35 derece
Arapgir: Az bulutlu ve açık, 33 derece
Arguvan: Az bulutlu ve açık, 34 derece
Battalgazi: Az bulutlu ve açık, 37 derece
Darende: Az bulutlu ve açık, 36 derece
Doğanşehir: Az bulutlu ve açık, 34 derece
Doğanyol: Az bulutlu ve açık, 37 derece
Hekimhan: Az bulutlu ve açık, 34 derece
Kale: Az bulutlu ve açık, 36 derece
Kuluncak: Az bulutlu ve açık, 33 derece
Pütürge: Az bulutlu ve açık, 35 derece
Yazıhan: Az bulutlu ve açık, 39 derece
Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık, 37 derece.