Adaylar e-Okul sonuç ekranı üzerinden lise yerleştirme sürecine dair tüm detayları yoğun şekilde araştırıyor. İşte merak edilen tüm detaylar ve MEB'in yayımladığı resmi takvim...

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS tercih sürecine dair heyecanla beklenen detayları duyurdu. Hayallerindeki liseye yerleşmek isteyen öğrenciler tercih listelerini hazırlarken, gözler sonuçların ilan edileceği güne çevrildi. Sınavla ve yerel olarak öğrenci alacak liselerin kontenjanları belirlenirken, sürecin ardından başlayacak olan nakil takvimi de netleşti. Peki, 2026 LGS lise yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanacak ve nakil tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise tercihlerini tamamlayan adaylar için kritik gün belli oldu. MEB tarafından yayımlanan takvime göre LGS yerleştirme sonuçları ve liselerin boş kontenjanları 5 Ağustos tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.

Öğrencilere sonuç belgesi olarak herhangi bir fiziki evrak gönderilmeyecek. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr adreslerinden hızlıca öğrenebilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR VE KONTENJANLAR NASIL?

e-Okul üzerinden alınan lise tercih işlemleri 27 Temmuz saat 17.00’ye kadar devam edecek. Bu süreçte merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak okullara toplam 198 bin 899 kontenjan ayrıldı.

Liselerdeki kontenjan dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Anadolu Liseleri: 60 bin 886

Fen Liseleri: 38 bin 700

Sosyal Bilimler Liseleri: 9 bin 210

Anadolu İmam Hatip Liseleri: 43 bin 706

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri: 46 bin 397

Merkezi sınavla öğrenci alan okullar için adaylar en fazla 10 okul tercihi yapabiliyor. Yerleştirmeler, puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilecek.

2026 LGS NAKİL TERCİH TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği okula yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen adaylar için nakil dönemi başlayacak.

MEB'in belirlediği nakil takvimi detayları:

1. Nakil Başvuruları: 5-7 Ağustos tarihlerinde alınacak, sonuçlar 10 Ağustos’ta duyurulacak.

2. Nakil Başvuruları: 10-12 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek, sonuçlar 14 Ağustos’ta açıklanacak.

Komisyon Yerleştirmeleri: Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe yerleştirme komisyonu başvuruları 17-26 Ağustos tarihlerinde alınacak ve yerleştirmeler 28 Ağustos'ta tamamlanacak.

Yatılılık Başvuruları: 31 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde alınacak, sonuçlar 4 Eylül'de e-Pansiyon üzerinden ilan edilecek.