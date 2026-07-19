Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Türkiye, genç yeteneklerin başarı hikayelerini konuşuyor. Sınavda sorulan tüm soruları eksiksiz yanıtlayarak tam puan alan 14 yaşındaki Hamza İncebay, Türkiye birincilerinden biri olmayı başardı. Başarısının arkasında sıkı bir disiplin, doğru hedefler ve radikal kararlar olduğunu belirten genç şampiyon, akranlarına ilham verecek bir hazırlık sürecini geride bıraktı.

AKILLI TELEFONU BIRAKTI, SUDOKU İLE DİKKAT HATALARINI YENDİ

Sınava hazırlık sürecine henüz 7'nci sınıftayken adım attığını ve son sene temposunu kademeli olarak artırdığını ifade eden İncebay, başarısında teknolojiyi sınırlandırmanın büyük rol oynadığını söyledi. Uguladığı formülü anlatan incebay, "Başarıya giden yolda ilk olarak doğru bir hedef belirlemek gerekiyor. Sonrasında ise azim ve düzenli çalışma geliyor. Sınav maratonunun başlarında akıllı telefonumu tamamen rafa kaldırıp tuşlu telefona geçtim. Sınava az bir zaman kala televizyon izlemeyi de tamamen bıraktım. Her gün düzenli olarak paragraf soruları çözdüm ve bol bol kitap okudum. Deneme sınavları bana büyük bir pratiklik kazandırdı. Odaklanma sorunumu ve dikkat hatalarımı en aza indirmek için ise sudoku çözdüm, bunun gerçekten çok büyük faydasını gördüm" dedi.

GÖZÜ İSTANBUL ERKEK LİSESİ'NDE GELECEĞİN MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR

Sınavdan tam puan almanın haklı gururunu yaşayan Hamza İncebay, lise tercihleri için rotasını İstanbul'a çevirdi. İlk tercihinin İstanbul Erkek Lisesi olduğunu belirten İncebay, listesinde Kabataş ve Galatasaray liselerine de yer verdiğini söyledi. Gelecekte iyi bir mühendis olmayı düşleyen başarılı öğrenci, lise hayatı boyunca yabancı dil becerilerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefledi.

BAŞARININ ARKASINDAKİ GİZLİ KAHRAMANLARI

Hamza’nın bu büyük gururu yaşattığı ailesi ise mutluluklarını kelimelerle tarif etmekte zorlanıyor. Oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden anne Emine İncebay, hazırlık sürecinde öğretmen desteğinin önemine değinerek, "Oğlumu çok iyi motive eden, süreci yakından takip edip öngörüleriyle bize ışık tutan Ayşe Hocamıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başarının bir ekip işi olduğunu vurgulayan baba Lütfi İncebay ise, "Hamza özellikle 8'inci sınıfta çok disiplinli ve yoğun bir dönem geçirdi. Bu işin temelinde öğrenci, okul ve veli iş birliği yatıyor. Biz bu süreci ailece kenetlenerek yürüttük, Hamza da döktüğü alın terinin karşılığını fazlasıyla aldı" ifadelerini kullandı.