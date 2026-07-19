Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesi 5 büyüklüğünde bir sarsıntıyla sallandı. Dün gerçekleşen ve merkez üssüne komşu Elazığ, Adıyaman, Tunceli ile Şanlıurfa'da da şiddetle hissedilen yer hareketi, bölge halkında büyük yıkım getirecek yeni bir deprem korkusunu tetikledi. Aynı gün Osmaniye'de ölçülen 3,4 büyüklüğündeki sarsıntı kaygıları daha da büyüttü. Uzman isimler peş peşe devreye girerek fay hatlarındaki son durumu yorumladı.

GERİLİMİN BÜYÜK KISMI KAHRAMANMARAŞ'TA BOŞALDI

Sosyal medya hesabı üzerinden güncel sismik hareketliliği değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 6 Şubat 2023 tarihindeki felaketin Doğu Anadolu coğrafyasındaki yer kabuğu dengelerini bütünüyle değiştirdiğini anlattı.

Bölgedeki devasa enerji büyük ölçüde açığa çıktı.

Doğu Anadolu ve Ölü Deniz fayları ile Bitlis Kenet Kuşağı ve Kıbrıs Yayı üzerindeki enerjinin serbest kaldığını vurgulayan Ercan süreci şu sözlerle aktardı:

"Malatya’da olan M5 büyüklüğündeki deprem için çok değişik şeyler söylendi. Kahramanmaraş’ta olan M8’lik deprem, hem doğu Anadolu kırığını, hem ölü deniz kırığını, hem Bitlis Kenet kuşağını, hem de Kıbrıs yayını gerdi, etkiledi. Tüm bu kırıklar Kahramanmaraş’ta toplam büyüklüğü M8’e Özdeş olan depremle gerginliğin neredeyse yüzde doksanını boşalttı."

ALTINCI SEVİYEYE KADAR ARTÇI SARSINTILAR SÜRECEK

Enerjisini yitiren fay hatlarının üç ila beş yıl boyunca yerleşme evresinde kalacağını belirten yer bilimci, bu süreçte yaşanacak sarsıntıların olağan karşılanması gerektiğini savundu.

Halkı paniğe sürükleyen beş ve üzeri şiddetteki sarsıntılar bölgenin güncel jeolojik gerçeğini yansıtıyor.

Ercan artçı depremlerin olası yıkıcı etkisine dair şu ifadeleri kullandı:

"Bu boşalmadan sonra en az üç ile beş yıl bu bölgede saydığım kırıklar boyunca artçı depremler M5,5 ötesi M6 büyüklüğüne kadar olması beklenen bir olaydır. Ne var ki bu bölgede olan olmuştur. Bu büyüklükteki depremler halkı çok korkulacak ve tedirgin edecektir. Ancak bölgede çok hasarlı yapılar dışında yıkım yapması beklenmez. Kaldı ki 2023 depreminde ağır hasarlı yapıların hepsi devlet tarafından yıkılmıştır."

BÖLGEDE YENİ BİR BÜYÜK YIKIM BEKLENMİYOR

Vatandaşların aklındaki en büyük soru işareti olan yedi ve üzeri şiddetindeki yeni bir felaket ihtimalini uzman isim net biçimde masadan kaldırdı.

Halka doğrudan sağlam binalarda oturma çağrısı yapan Prof. Dr. Ercan sözlerini şöyle tamamladı:

"Öte yandan bu bölgede yedi ya da sekiz büyüklüğünde yeni bir deprem beklentisi yoktur. Tek çare sağlam yerde sağlam yapıda oturmaktır. Yaşam sevincini yitirmeden hayatınızı sürdürün. Şu bir gerçekçi, bir ülkenin deprem sorununu çözebilmesi için, önce ekonomik kalkınmasını geliştirmesi gerekiyor."