Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, festivali daha da şenlendirmek amacıyla programa dahil edilen 3. Malatya Klasik Mercedes Buluşması etkinliğine katıldı. Gaziantep'ten gelen Arda Görkem Yıldırım'ın kayısı rengindeki 1976 model Mercedes W115 kasa arabasıyla etkinlik alanına gelen Başkan Er, vatandaşları selamladı.

"Kayısı Renginde ve Kayısı Tadında"

Etkinlikte katılımcılara ve vatandaşlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şu ifadeleri kullandı:

"Kayısı Festivalimizin 28'incisini coşkulu bir şekilde yapıyoruz. Klasik Mercedes buluşmalarının üçüncüsü de festival bünyesinde gerçekleştiriliyor. Geçen sene ikincisi Sanat Sokağı'nda yapılmıştı; şimdi ise festivalimiz daha şenlensin, daha renkli olsun diye buraya dahil ettik. Tam kayısı renginde bir araçla geldik, üzerinde de yazmışlar; kayısı renginde ve kayısı tadında. Çok mutlu oldum. Burada yaklaşık 85 araç ve katılımcı var. Bu etkinliği düzenleyen derneğimize teşekkür ediyorum."

Çevre illerden gelen yoğun katılıma dikkat çeken Başkan Er; Elazığ, Sivas ve Gaziantep gibi şehirlerden gelen tüm tutkunlara Malatya’yı şenlendirdikleri için teşekkürlerini iletti.

"Geleceğin Malatya’sını İnşa Ediyoruz"

Malatya'nın deprem yaralarını sardığını ve bu tür etkinliklerin moral açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Er, şehrin geleceğine dair şu mesajları verdi:

"Allah'a şükürler olsun, Malatya’mız ayağa kalktı. Kentimiz eskisinden daha iyi bir şekilde koşarak yoluna devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sene geldiğinizde daha güzel bir Malatya göreceksiniz. Artık bu etkinliği geleneksel hale getirdik. Dördüncüsünde buluştuğumuzda nasıl güzel bir Malatya olacağını görmüş olacaksınız. Biz, geleceğin Malatya’sını inşa ediyoruz. Bir sonraki etkinlikte bütün konteynerler kalkmış olacak. Yollarıyla, bulvarlarıyla, daha geniş caddelerde inşallah belki bu Mercedes'lerle hep beraber seyir halinde olacağız."

9 Farklı İlden 85 Klasik Araç Katıldı

Klasik Mercedes Malatya Kulübü Başkanı Özgün Özilhan ise Türkiye genelinde farklı illerde geleneksel olarak yapılan bu buluşmanın üçüncüsünü Malatya'da gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Özilhan, kendilerine bu imkanları sağlayan ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve büyük ilgi gören etkinliğe; Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Elazığ, Hatay, Ankara, Adana ve Konya olmak üzere 9 farklı şehirden toplam 85 klasik araç katılım sağladı. Programın sonunda Klasik Mercedes Malatya Kulübü tarafından Başkan Sami Er'e kulübe özel üretilen tişört hediye edildi.