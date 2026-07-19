Günün vefat listesinde yer alan merhum ve merhumelerin bilgileri, taziye adresleri ve defin yerleri:

İNSAF AKKOYUN (71)

Taziye Adresi: İkizce Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

ELİF VURMAZ (86)

Taziye Adresi: Orduzu Mahallesi. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

İSLİM KAYA (87)

Taziye Adresi: Çilesiz Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

MUAZZEZ AKKAYA (68)

Taziye Adresi: Turgut Özal Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

NEVİM TEMEL (77)

Taziye Adresi: Halfettin Mahallesi. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

FATMA KAYADUMAN (96)

Taziye Adresi: Salkımlı Mahallesi. Kale / Malatya

Defin Yeri: Salkımlı Mahallesi. Kale / Malatya Mezarlığı

Busabah Medya ailesi olarak hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz.