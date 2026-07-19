Günün vefat listesinde yer alan merhum ve merhumelerin bilgileri, taziye adresleri ve defin yerleri:
İNSAF AKKOYUN (71)
Taziye Adresi: İkizce Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
ELİF VURMAZ (86)
Taziye Adresi: Orduzu Mahallesi. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
İSLİM KAYA (87)
Taziye Adresi: Çilesiz Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
MUAZZEZ AKKAYA (68)
Taziye Adresi: Turgut Özal Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
NEVİM TEMEL (77)
Taziye Adresi: Halfettin Mahallesi. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
FATMA KAYADUMAN (96)
Taziye Adresi: Salkımlı Mahallesi. Kale / Malatya
Defin Yeri: Salkımlı Mahallesi. Kale / Malatya Mezarlığı
Busabah Medya ailesi olarak hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz.