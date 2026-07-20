Malatya’da elektrik altyapısını güçlendirme, işletme ve bakım çalışmaları kapsamında 20 Temmuz 2026 tarihinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçe ve Mahalle Listesi
Battalgazi
(09:00 - 16:00 / İşletme Bakım Çalışması - Müteahhit)
Karabağlar Mahallesi
Kuluncak
(09:00 - 17:00 / İşletme ve Bakım Çalışmaları)
Temüklü Mahallesi, Kızılhisar Mahallesi, Kızılmağara Mahallesi, Kömüklü Mahallesi
Hekimhan
(09:00 - 17:00 / İşletme Bakım Çalışması - Ekip)
Güzelyurt Mahallesi, Dursunlu Mahallesi, Yukarıselimli Mahallesi, Güzelyayla Mahallesi, Söğüt Mahallesi
Doğanşehir
(09:00 - 17:00 / İşletme Bakım Çalışması - Müteahhit)
Beğre Mahallesi
Elektrik Dağıtım A.Ş., bakım ve onarım çalışmalarının öngörülen saatten önce tamamlanması halinde elektrik enerjisinin belirtilen süreden önce verilebileceğini bildirdi. Vatandaşların elektrikli ev aletleri konusunda dikkatli olmaları önemle rica olunur.