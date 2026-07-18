Malatya'da ev, arsa ve iş yeri alım satımlarında yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün üzerinde çalıştığı dijital dönüşüm projesi kapsamında taşınmazlara ilişkin birçok bilginin ortak bir veri sistemi üzerinden yönetilmesi planlanıyor. Hayata geçirilmesi beklenen uygulamanın, hem kamu kurumlarının yürüttüğü işlemlere hem de vatandaşların tapu hizmetlerine erişimine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Hazırlanan sistemin yalnızca dijital başvuruların artırılmasını hedeflemediği, aynı zamanda taşınmazların değerine ilişkin daha kapsamlı ve güncel verilerin oluşturulmasını amaçladığı belirtiliyor. Böylece gayrimenkul piyasasının daha sağlıklı veriler üzerinden takip edilmesi planlanıyor.

YENİ MERKEZDE TAŞINMAZLARA AİT TÜM VERİLER TOPLANACAK

Uygulamanın en önemli aşamalarından biri Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi'nin kurulması olacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ile entegre çalışacak bu merkez sayesinde taşınmazlarla ilgili farklı kurumlarda bulunan bilgiler tek platformda bir araya getirilecek.

Tapu kayıtları, kadastro bilgileri, imar planları, mimari projeler ve taşınmazın değerini etkileyen diğer teknik verilerin ortak sistemde toplanmasıyla birlikte daha kapsamlı analizlerin yapılabilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda oluşturulacak veri altyapısının taşınmaz değer haritalarının hazırlanmasında da kullanılması planlanıyor.

Alım satım işlemlerinde beyan edilen bedellerin kayıt altına alınması sayesinde taşınmaz piyasasına ilişkin daha güçlü bir veri tabanı oluşturulması hedefleniyor.

Hazırlıkları süren uygulamayla birlikte vatandaşların tapu müdürlüklerine gitmeden gerçekleştirebildiği işlemlerin kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

Kurulacak veri merkezinin yalnızca tapu işlemlerinde kullanılacak bir altyapı olmayacağı belirtiliyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü dijital dönüşüm çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Malatya'da taşınmaz işlemlerinin daha güvenilir, daha şeffaf ve daha etkin bir sistem üzerinden yürütülmesi beklenirken, oluşturulacak yeni altyapının ülke genelindeki tapu hizmetlerine de önemli katkılar sağlaması öngörülüyor.