Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 06.20'de 5 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından teknik bir değerlendirme yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve AFAD Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin 6 Şubat Kahramanmaraş deprem yüzey kırıklarının ucunda gerçekleştiğine dikkat çekti.

"6 Şubat Depremlerinin Tetiklediği Bir Sarsıntı"

Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından ilk teknik değerlendirmeyi paylaşan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu sarsıntının bağımsız bir deprem olmadığını vurguladı. Depremin konumuna dikkat çeken Sözbilir, şu ifadeleri kullandı:

Depremin yerine baktığımızda 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş deprem yüzey kırıklarının kuzey-kuzeydoğu ucunda kaldığını görüyoruz. Bu veriler ışığında, bugün meydana gelen Malatya depreminin tetiklenmiş bir deprem olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

O Fay Hattına Dikkat: Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu

Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerinden gelen verileri inceleyen Prof. Dr. Sözbilir, depremin sol yanal bileşenli oblik bir faydan kaynaklandığını belirtti. İlk haritalandırma çalışmalarına göre sarsıntının Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu üzerinde gerçekleştiği tespit edildi.

"Benzer Büyüklükteki Depremler Tekrarlanabilir!"

Depremin dış merkez üssü olan Yeşilyurt ile Kale ilçeleri arasındaki bölgede çok sayıda aktif fay parçası bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Sözbilir, bölge halkını yakından ilgilendiren kritik bir öngörüde bulundu:

TÜBİTAK-KAMAG ve AFAD-UDAP projeleri kapsamında Fırat Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden oluşan uzman bir ekiple bölgede uzun süredir inceleme yaptıklarını belirten Sözbilir,

Kale-Yeşilyurt arasındaki bölgede geçmişte yüzey faylanmasıyla oluşmuş büyük depremlerin geliştiğini belirlemiş durumdayız

dedi.

Yeni Sarsıntılar Kapıda mı?

Bölgenin sismik geçmişine dayanarak uyarılarını sürdüren deprem uzmanı, "Bu nedenle bölgede benzer büyüklükteki depremlerin tekrarlanabileceği öngörülebilir" diyerek vatandaşların ve yetkililerin tedbiri elden bırakmaması gerektiğini hatırlattı.

Bilim Heyeti Malatya Bölgesine Gidiyor

Prof. Dr. Ercan Aksoy ve Dr. Serap Çolak Erol yürütücülüğündeki dev akademik kadro, depremin ardından saha çalışmalarını hızlandırıyor. Elazığ-Fırat Üniversitesi ve İzmir-Dokuz Eylül Üniversitesi'nden oluşan sismoloji ekibinin, Uluova-Yeşilyurt fay zonundaki enerji transferini ve kırılma riskini yerinde incelemek üzere en kısa sürede bölgeye hareket edeceği öğrenildi.