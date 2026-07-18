Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 28. Malatya Kayısı Festivali'nin açılış programında şehir vizyonunu değiştirecek dev bir yeşil alan projesinin müjdesini verdi. Deprem sonrası toplanan enkaz alanının tamamen geri dönüştürülerek şehre kazandırılacağını belirten Başkan Er, projenin uluslararası fonlarla desteklendiğini vurguladı.

"10 Milyon Avroluk Hibeyle Ayrıştırıyoruz"

Malatya Şehir Mezarlığı yanındaki 800 bin metrekarelik alanda yürütülen hummalı çalışmalara değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,

Malatya'mızın tüm enkazı, mezarlığın yanındaki 800 bin metrekarelik alanda toplandı. Bu alandaki enkazın tamamen ayrıştırılması için Avrupa Birliği ve Fransa Kalkınma Ajansı'ndan 10 milyon avroluk bir hibe aldık. Şu anda burayı ayrıştırıyoruz. Ayrıştırma işlemlerinin ardından alanı temiz ve bitkisel toprakla örterek yeniden Malatya'ya kazandırmayı hedefliyoruz.

ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin En Büyük Orman Parklarından Biri Olacak

Projenin hayata geçirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile temas içerisinde olacaklarını belirten Başkan Er, Malatya halkına yakışacak devasa bir rekreasyon alanı inşa etmek istediklerini söyledi. Alanın geleceğine dair planlarını paylaşan Er,

Bu konuda ne yapabileceğimizi görüşmek üzere Orman Bölge Müdürümüzle bir araya geldik ve çalışmalarımızı başlattık. Buraya eski adıyla mesire alanı, şimdiki adıyla bir 'Orman Park' inşa etmek istiyoruz. Amacımız, burayı Malatya'ya kazandırmak belki de Türkiye'nin en büyüklerinden biri olacak

diye konuştu.