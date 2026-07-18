Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren son şampiyon iç transferde beklenmedik bir pürüzle karşılaştı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımda tutulması istenen otuz iki yaşındaki tecrübeli futbolcuyla haftalardır süren müzakereler tıkandı. Sürecin olumlu tamamlanması beklenirken oyuncu cephesinin rakamları aniden yukarı çekmesi planları bütünüyle değiştirdi.

PRENSİP ANLAŞMASI BOZULDU

Ulusal basına yansıyan bilgilere göre idareciler ilk görüşmelerde yıllık üç buçuk milyon avro ücret üzerinden el sıkışmıştı. Hazırlanan taslak sözleşme bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam iki yıllık bir süreyi kapsıyordu. Kurmaylar resmi imzaların atılmasını beklerken Lemina sürece yeni bir şart ekleyerek imza parası istedi.

Bu beklenmedik istek pazarlık masasını dağıttı.

BAŞKAN ÖZBEK GERİ ADIM ATMIYOR

Artan maliyetler ve bütçe disiplini konusunda hassas davranan Dursun Özbek yönetimi duruma doğrudan müdahale etti. Sarı-kırmızılı idareciler futbolcunun ekstra maddi beklentilerini karşılamayı kesin bir dille reddediyor. Teknik heyet tecrübeli ismin kadroda tutulması yönünde fikir bildirse de yönetim kurulu kulüp menfaatlerini ön planda tutarak tavrını koruyor.

Oyuncu cephesi son taleplerinden vazgeçmezse Galatasaray formasına veda edecek.