Yeşilyurt Belediyesi, spor altyapısına yaptığı yatırımların ve genç yeteneklere sağladığı desteklerin meyvelerini uluslararası arenada toplamaya devam ediyor. İlçenin spor alanındaki yükselişini bir kez daha kanıtlayan başarı haberi bu kez İstanbul’dan geldi.

İstanbul'da gerçekleştirilen Istanbul Youth Open 2026 Uluslararası Badminton Turnuvası'na katılan Yeşilyurt Belediyesporlu milli badmintoncu Kerem Eren Çelik, üstün performansıyla turnuvaya damga vurdu.

Bir Altın, Bir Gümüş Madalya Birden!

Zorlu rakiplerine karşı kortta üstün bir oyun sergileyen milli sporcumuz, turnuvadan iki büyük dereceyle döndü:

Tek Erkekler Kategorisi: Tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk (altın madalya) elde etti.

Çift Erkekler Kategorisi: Güçlü mücadelesini podyumda taçlandırarak ikincilik (gümüş madalya) kazandı.

Hem Yeşilyurt’u hem de Türkiye’yi uluslararası kürsüde başarıyla temsil eden genç sporcu, elde ettiği bu derecelerle spor otoritelerinden tam not aldı.

Başkan Geçit: "Disiplinli Çalışmanın En Güzel Karşılığı"

Yeşilyurt Belediyespor'un altyapı yatırımlarının önemine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, milli sporcunun kazandığı zaferin ilçe için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Başkan Geçit, yaptığı tebrik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeşilyurt Belediyespor çatısı altında yetişen milli sporcumuz Kerem Eren Çelik'in uluslararası arenada elde ettiği bu önemli başarı bizleri son derece mutlu etmiştir. İstanbul Youth Open 2026 Turnuvası'nda Tek Erkekler kategorisinde şampiyon olarak altın madalya, Çift Erkekler kategorisinde ise ikinci olarak gümüş madalya kazanması, disiplinli çalışmanın ve emeklerin en güzel karşılığıdır.

Milli sporcumuzu, kıymetli antrenörlerimizi ve bu başarıda emeği bulunan herkesi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerimizin sporun her branşında ulusal ve uluslararası başarılar elde edebilmesi için desteğimizi sürdüreceğiz."