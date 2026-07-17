Asrın felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan Malatya’da, merkezde gerçekleştirilen geçici imar ve çevre düzenleme faaliyetleri bu kez vatandaşın tepkisine yol açtı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Soykan Durağı'nın kaldırılması ve yerine kalıcı bir çözüm üretilmemesi, yaz ayının en sıcak günlerinde Malatyalılar için adeta bir işkenceye dönüştü.

Deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında yıkılan veya kaldırılan Soykan Durağı'nın yerine, vatandaşların dinlenmesi amacıyla yalnızca birkaç adet bank yerleştirilmişti. Ancak kalıcı bir durak kabininin veya gölgeliğin inşa edilmemesi büyük bir mağduriyet yarattı.

Vatandaş Zor Anlar Yaşıyor

Temmuz ayının kavurucu sıcağında, güneşın tam altında otobüs beklemek zorunda kalan Malatyalılar duruma isyan ediyor. Gölgelenecek tek bir alanın bile bulunmadığı meydanda, yaşlılar, hastalar ve çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaş zor anlar yaşıyor. Üstelik otobüslerde yaz saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte sefer aralıklarının uzaması, güneş altında bekleme süresini kat kat artırıyor.

Büyükşehir'den Ezber Bozan Açıklama: "Şimdilik Durak Planı Yok"

Yaşanan bu düzensizlik ve vatandaşların çilesi çığ gibi büyürken, beklenen açıklama Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Konuya ilişkin Busabah Medya’ya özel bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Beytur, İnönü Caddesi’ne banliyö hattının gelmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti. Ancak Beytur, banliyö hattına yönelik bu çalışmalar tamamlanana kadar şimdilik bölgeye bir durak yapılması yönünde bir planlamanın bulunmadığını ifade etti.

Bu açıklama, kavurucu temmuz sıcağında saatlerce otobüs bekleyen ve bir gölgelik arayan vatandaşlar arasında hayal kırıklığını ve tepkiyi daha da artırdı.

Vatandaş Çözüm Bekliyor!

Banliyö hattı projesi şehir içi ulaşım için uzun vadede olumlu bir adım olarak görülse de, projenin tamamlanmasına kadar geçecek sürede vatandaşların yaz sıcağında korumasız kalacak olması tepki çekiyor.

Vatandaşların acil talepleri ise şu şekilde:

Geçici Gölgelik Talebi: Kalıcı durak yapılmasa bile vatandaşların güneşten korunabileceği geçici ve pratik bir gölgelik sisteminin kurulması.

Yaz Saati Düzenlemesi: Sefer saatlerinin, vatandaşların güneş altında uzun süreler beklemeyeceği şekilde yeniden optimize edilmesi.

Malatya’nın kalbi sayılan bu noktadaki düzensizliğin ne zaman son bulacağı ve belediyenin geçici bir formül üretip üretmeyeceği merak konusu.