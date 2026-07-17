Malatya'da güne hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar, Fırat EDAŞ'ın duyurusuyla birlikte elektriklerin kesileceği saatleri araştırmaya başladı. Şebeke bakım, onarım ve altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak olan kesintiler, özellikle Yazıhan ve Doğanşehir'deki bazı mahalleleri uzun süre etkileyecek.
İşte 17 Temmuz Cuma günü Malatya’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin tam listesi:
İlçe İlçe Planlı Elektrik Kesintisi Listesi
Doğanşehir Elektrik Kesintisi (8 Saatlik Kesinti!)
Doğanşehir'de bazı mahallelerde tam 8 saat boyunca elektrik kesintisi uygulanacak. Akşam üstü ise farklı bir mahallede kısa süreli kesinti var.
- 09:00 - 17:00 Saatleri Arası: Dedeyazı Mahallesi, Karaterzi Mahallesi
- 14:00 - 17:00 Saatleri Arası: Karanlıkdere Mahallesi
Yazıhan Elektrik Kesintisi (7 Saat Sürecek)
Yazıhan ilçesinde geniş kapsamlı bakım çalışması nedeniyle hayat adeta duracak. Kesinti tam 7 saat sürecek.
- 10:00 - 17:00 Saatleri Arası: Bahçelievler Mahallesi, Balaban Mahallesi, Eğribük Mahallesi, Sinanlı Mahallesi
Akçadağ Elektrik Kesintisi
Akçadağ ilçesinde sabah saatlerinde planlanan kesinti 2 saat sürecek.
- 09:30 - 11:30 Saatleri Arası: Başpınar Mahallesi, Doğu Mahallesi, Kotangölü Mahallesi, Kültür Mahallesi
Yeşilyurt Elektrik Kesintisi
- 09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Özal Mahallesi
Hekimhan Elektrik Kesintisi
- 09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Girmana Mahallesi
Battalgazi Elektrik Kesintisi
- 10:00 - 16:00 Saatleri Arası (6 Saat): Meydanbaşı Mahallesi
Vatandaşlar İçin Önemli Uyarılar!
Fırat EDAŞ yetkilileri, planlı kesintiler sırasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına şu uyarılarda bulundu:
- Kesinti süresince elektrikle çalışan hassas cihazların ve beyaz eşyaların zarar görmemesi için prizden çekilmesi,
- Kesinti saati başlamadan önce özellikle yüksek katlı binalarda asansör kullanımına dikkat edilmesi,
- Jeneratör kullanan iş yerlerinin geri beslemeye karşı önlem alması önemle rica olunur.