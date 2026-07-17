Malatya'da güne hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar, Fırat EDAŞ'ın duyurusuyla birlikte elektriklerin kesileceği saatleri araştırmaya başladı. Şebeke bakım, onarım ve altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak olan kesintiler, özellikle Yazıhan ve Doğanşehir'deki bazı mahalleleri uzun süre etkileyecek.

İşte 17 Temmuz Cuma günü Malatya’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin tam listesi:

İlçe İlçe Planlı Elektrik Kesintisi Listesi

Doğanşehir Elektrik Kesintisi (8 Saatlik Kesinti!)

Doğanşehir'de bazı mahallelerde tam 8 saat boyunca elektrik kesintisi uygulanacak. Akşam üstü ise farklı bir mahallede kısa süreli kesinti var.

09:00 - 17:00 Saatleri Arası: Dedeyazı Mahallesi, Karaterzi Mahallesi

Dedeyazı Mahallesi, Karaterzi Mahallesi 14:00 - 17:00 Saatleri Arası: Karanlıkdere Mahallesi

Yazıhan Elektrik Kesintisi (7 Saat Sürecek)

Yazıhan ilçesinde geniş kapsamlı bakım çalışması nedeniyle hayat adeta duracak. Kesinti tam 7 saat sürecek.

10:00 - 17:00 Saatleri Arası: Bahçelievler Mahallesi, Balaban Mahallesi, Eğribük Mahallesi, Sinanlı Mahallesi

Akçadağ Elektrik Kesintisi

Akçadağ ilçesinde sabah saatlerinde planlanan kesinti 2 saat sürecek.

09:30 - 11:30 Saatleri Arası: Başpınar Mahallesi, Doğu Mahallesi, Kotangölü Mahallesi, Kültür Mahallesi

Yeşilyurt Elektrik Kesintisi

09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Özal Mahallesi

Hekimhan Elektrik Kesintisi

09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Girmana Mahallesi

Battalgazi Elektrik Kesintisi

10:00 - 16:00 Saatleri Arası (6 Saat): Meydanbaşı Mahallesi

Vatandaşlar İçin Önemli Uyarılar!

Fırat EDAŞ yetkilileri, planlı kesintiler sırasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına şu uyarılarda bulundu:

Kesinti süresince elektrikle çalışan hassas cihazların ve beyaz eşyaların zarar görmemesi için prizden çekilmesi,

Kesinti saati başlamadan önce özellikle yüksek katlı binalarda asansör kullanımına dikkat edilmesi,

Jeneratör kullanan iş yerlerinin geri beslemeye karşı önlem alması önemle rica olunur.