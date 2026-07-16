Gece saatlerinde Doğu Anadolu bölgesinde meydana gelen sarsıntı, komşu iki şehirde birden paniğe neden oldu. Saat 22.52’de kaydedilen deprem geniş bir alanda hissedilirken, deprem araştırma kurumlarının paylaştığı farklı merkez üssü verileri vatandaşların kafasını karıştırdı.

AFAD Depremin Merkezini Elazığ Olarak Duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan ilk verilere göre, deprem saat 22.52’de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde gerçekleşti. AFAD, sarsıntının büyüklüğünü 4.0 olarak ölçerken, depremin yerin 11.47 kilometre derinliğinde yaşandığını bildirdi. Bu verinin ardından gözler sarsıntıyı çok şiddetli hisseden Malatya ve Adıyaman gibi çevre illere çevrildi.

Kandilli Rasathanesi "Malatya Kale" Dedi

AFAD’ın açıklamasının hemen ardından gözlerin çevrildiği Kandilli Rasathanesi ise ezber bozan bir veri paylaştı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Malatya’nın Kale ilçesine bağlı Yenidamlar mahallesi olarak rapor etti.

Kandilli'nin paylaştığı ilksel verilere göre depremin detayları şu şekilde kayıtlara geçti:

Tarih ve Saat: 16.07.2026 - 22:52:52

Koordinatlar: 38.3765 Enlem - 38.8813 Boylam

Derinlik: 5.0 kilometre

Büyüklük: 4.0 (Mw) / 4.1 (Ml)

Merkez Üssü: Yenidamlar - Kale (Malatya)

Çevre İllerde Kısa Süreli Panik Yaşandı

Farklı merkez üssü açıklamalarına rağmen deprem, başta Malatya ve Elazığ olmak üzere Adıyaman ile çevre illerde oldukça net bir şekilde hissedildi. Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, sarsıntının ardından bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.