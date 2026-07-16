Tropikal Pasifik Okyanusu'nun doğu ve orta kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları normalin üzerine çıktı. Dünya Meteoroloji Örgütü hesaplamaları bölgedeki ısının alışılmış değerlerin yaklaşık 2 derece üstünde seyredeceğini doğruladı. Yaşanan bu sapma bölgesel sınırları aşıp tüm gezegeni etkisi altına alacak kalıcı bir iklim bozulmasının başlangıcı sayılıyor.

TAHMİN MODELLERİNDE YENİ SEVİYELER

Rüzgarların zayıflamasıyla doğu Pasifik'te biriken sıcak sular okyanus yüzeyindeki ısıyı aniden yükseltti. Güncel bilgisayar modellerinden çok nadir rastlanan veriler elde edildi. Columbia Üniversitesi atmosfer bilimcisi Michael Tippett, ortaya çıkan tabloyu “Tahminlerin artık benzeri görülmemiş düzeylere ulaştığını söylemek doğru olur” sözleriyle özetledi.

İklim bilimci Zeke Hausfather ise verilerin rekor seviyede bir doğa olayını kesinleştirdiğini açıkladı.

AVRUPA SICAKLIK KRİZİYLE YÜZLEŞİYOR

Okyanustan atmosfere yayılan devasa ısı küresel hava sistemlerinin yönünü doğrudan değiştirdi. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo şiddetli hava dalgasının gücünü artıracağını bildirdi. Kuraklık ve aşırı yağış baskısının birçok coğrafyada hızla ağırlaşacağı öngörülüyor.

İngiltere ve Fransa haziran ayından bu yana rekor düzeydeki sıcaklıklarla savaşıyor.

Enerji ve İklim İstihbarat Birimi Uluslararası Programlar Başkanı Gareth Redmond-King felaketlerin iklim değişikliğinin ulaştığı yıkıcı boyutu gösterdiğini anlattı. Döngünün sonbahara doğru güçlenmesiyle Avrupa'daki tablonun çok daha ağırlaşacağı hesaplanıyor.

KÜRESEL GIDA FİYATLARI YÜKSELECEK

Yaklaşan kriz hava sistemleriyle sınırlı kalmıyor. Geçmiş yıllardaki El Nino dalgalanmalarında Hindistan ve Asya'nın belirli bölgelerinde pirinç üretiminde büyük düşüşler yaşandı. Kuraklığın tarım alanlarında oluşturacağı hasarın küresel gıda fiyatlarını hızla yukarı çekeceği belirtiliyor.

Tahıl üretimi ve su kaynakları yönetimi açısından dünyanın oldukça zorlu bir döneme girdiği görülüyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDEN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler tüm ülkelere erken uyarı sistemlerini kurmaları yönünde talimat verdi. Kurum, tarım politikalarında acil eylem planlarının hayata geçirilmesini istedi.

Uzmanların modellemelerine göre bu dalganın en yıkıcı etkileri kasım ile şubat ayları arasındaki dönemde doğrudan hissedilecek. İklim krizinin küresel sıcaklıklar üzerindeki asıl kalıcı zararı takip eden yıl bütünüyle ortaya çıkacak.