Günümüzde sosyal medya fenomenleri, sanatçılar ve ekran yüzleri milyonlarca gencin hayatını doğrudan etkiliyor. Ancak ışıltılı hayatların arkasında saklanan tehlikeler, gençliğin geleceğini tehdit ediyor.

Konuyla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yapan Malatya Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği Başkanı İhsan Ercan, gençleri ve aileleri popüler kültürün geçici illüzyonlarına karşı uyardı. Ercan, ekran önündeki her insanın örnek alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Şöhret, Karakterin Yerine Geçmez!"

Son dönemde artan uyuşturucu, kumar ve dolandırıcılık iddialarına değinen İhsan Ercan, popüler figürlerin yarattığı tahribatı şu sözlerle ifade etti:

"Bir insanın ekranda görünmesi, milyonlarca takipçisi olması veya şarkılarının dillerden düşmemesi; onu ahlaklı, güvenilir ya da örnek bir insan yapmaz. Bugün ne yazık ki bazı sanatçılar, fenomenler ve ünlüler; uyuşturucu, alkol, kumar, şiddet, dolandırıcılık, cinsel suçlar veya yolsuzluk iddialarıyla gündeme geliyor. Bu tür haberler doğruysa, en büyük zararı onları örnek alan gençler görüyor."

Gençlerin sadece yeteneğe odaklanıp karakteri göz ardı etmemesi gerektiğini belirten Ercan,

"Hayran olduğunuz kişinin sesi güzel olabilir; ama karakteri de güzel olmak zorundadır. Şöhret, karakterin yerine geçmez. Alkışı çok olan herkes, alkışlanacak bir hayat yaşamıyor olabilir. Uyuşturucuyu 'özgürlük', kumarı 'eğlence', ahlaksızlığı 'çağdaşlık', suçu ise 'zekâ' gibi göstermeye çalışanlara asla aldanmayın."

İfadelerine yer verdi.

Toplumda asıl değer görmesi ve örnek alınması gereken kesimin popüler kültürün geçici figürleri değil, alın teriyle yaşayan insanlar olduğunu vurgulayan İhsan Ercan, gerçek kahramanları şu şekilde tanımladı:

Fedakâr Anne-Babalar: Ailesinin rızkı için gece gündüz çalışanlar.

Vatan Sevdalıları: Ülkesine ve milletine karşılıksız hizmet edenler.

Onurlu Meslek Sahipleri: Dürüst esnaf, fedakâr öğretmen, vicdanlı doktor.

Huzurun Bekçileri: Görevini hakkıyla yapan polis, asker, imam ve mühendisler.

Bir İnsanın Değerini Ne Belirler?

İhsan Ercan, bir insanın gerçek değerinin sosyal medyadaki sayılarla ölçülemeyeceğini belirterek şu can alıcı soruları sordu ve ekledi:

"Bir insanı; kaç milyon takipçisi olduğu değil, kaç kişiye iyilik yaptığı, ne kadar dürüst yaşadığı, emanete ne kadar sadık kaldığı belirler. Çocuklarımızı ve gençlerimizi, popüler kültürün geçici yıldızlarına değil; güzel ahlaka, ilme, çalışkanlığa ve dürüstlüğe yönlendirelim."

"Yanlış Örnekler, Yanlış Hayatlar Doğurur"

Açıklamasının sonunda ailelere ve gençlere hayati bir çağrıda bulunan Malatya Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği Başkanı, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Unutmayalım: Şöhret geçicidir, karakter kalıcıdır. Taklit edeceğiniz insanlar; sizi Allah'a, iyiliğe, dürüstlüğe ve başarıya yaklaştıran insanlar olsun. Sizi suça, bağımlılığa, yalana veya ahlaksızlığa sürükleyen hiç kimseyi örnek almayın. Çünkü yanlış örnekler, yanlış hayatlar doğurur."