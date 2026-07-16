Altın piyasalarındaki küresel hareketlilik, Malatya’daki yerel piyasayı doğrudan ve sert bir şekilde etkiledi. Uluslararası piyasada ons altının 4.028,68 dolar seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırmasıyla birlikte, Malatya Kuyumcular Odası (MKO) fiyat listesini güncelledi.

Güneşli temmuz günlerinde düğün yapacak olan vatandaşlar ve birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren kuyumcu fiyatlarını araştırmaya başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte çeyrek altın satışta 10 bin TL sınırını aşarak 10.210 TL'ye ulaştı. 24 ayar has gram altın ise 6.240 TL’den işlem görüyor.

Malatya Kuyumcular Odası 16 Temmuz 2026 Güncel Altın Listesi

Malatya'da kuyumcularda işlem gören güncel altın fiyatları (alış ve satış) şu şekilde listelenmiştir:

24 Ayar Altın (Gram): Alış 6.020 TL | Satış 6.240 TL

Alış 6.020 TL | Satış 6.240 TL Çeyrek Altın: Alış 9.760 TL | Satış 10.210 TL

Alış 9.760 TL | Satış 10.210 TL Yarım Altın: Alış 19.520 TL | Satış 20.420 TL

Alış 19.520 TL | Satış 20.420 TL Liralık Altın: Alış 39.040 TL | Satış 40.840 TL

Alış 39.040 TL | Satış 40.840 TL Ata Lira: Alış 40.160 TL | Satış 42.010 TL

Alış 40.160 TL | Satış 42.010 TL Cumhuriyet 2.5: Alış 97.600 TL | Satış 102.100 TL

Alış 97.600 TL | Satış 102.100 TL 22 Ayar Bilezik: Alış 5.540 TL | Satış 5.960 TL

Alış 5.540 TL | Satış 5.960 TL 14 Ayar Altın: Alış 3.400 TL (Satış fiyatı güncelleniyor)

Yukarıdaki fiyatlar, Malatya Kuyumcular Odası'nın (MKO) 16 Temmuz 2026 saat 08:20 itibarıyla paylaştığı canlı ve tavsiye edilen rakamlardır. Gün içerisindeki anlık piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir