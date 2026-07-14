Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısı bugün Meclis salonunda gerçekleşti. Toplantıda kent genelindeki toplu taşıma ücretlerini baştan aşağı değiştirecek kritik kararlar alındı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın teklifiyle Meclis gündemine gelen 22. madde kapsamında; MOTAŞ A.Ş., şehir içi minibüsler, Battalgazi bölgesi H plaka ve J plakalı toplu taşıma araçlarının ücretlerine yüzde 10 oranında artış yapıldı. J plakalı araçların tarifelerinde ise 5 TL ve katlarına yuvarlama formülü kabul edildi.

Mecliste Yakıt Gerginliği: "Mazot 1,5 Kat, Bilet 5 Kat Arttı"

Kararın görüşülmesi sırasında söz alan CHP Meclis üyesi Hurşit Kuşçu,

"2024 Temmuz ayında yakıt 45 lirayken bugün yakıt 69 lira. Yaklaşık 1,5 katı artmış durumda. Ancak benim bölgem olan Sütlüce-Durucasu hattında 9 lira olan öğrenci bileti bugün 45 lira olmuş; tam 5 katına çıkmış. MOTAŞ'ın bu konuda kendini sorgulaması lazım. Sorduğumuzda haklı olarak yakıt maliyetleri deniyor ama yakıt 1,5 kat artarken, merkezde biletler en az 3 kat, kırsalda 5 kat arttı. Burada bir dengesizlik var. Zararın faturası vatandaşa değil, tasarrufa gidilerek çözülmeli"

dedi.

"Kırsalda Yolcuların Yüzde 70’inden Fazlasını Ücretsiz Taşıyoruz"

Eleştirilere yanıt veren MOTAŞ Müdürü Mehmet Kayış,

"Durucasu hattı geçmişte kademelendirmeye tabi değildi ve merkeze çok yakın yerlerle neredeyse aynı fiyata taşınıyordu. Son dönemde yapılan kademelendirmeyle hiyerarşik bir düzen getirilerek sistem eşitlendi. Ayrıca deprem ve mücbir sebepler yüzünden uzun zamandır toplu taşımaya zam yapılmamıştı. MOTAŞ'ın devralındığında yüde 80 olan zarar oranı şu an yüzde 50'lerin altına çekildi. Durucasu bölgesinde yolcuların yüzde 72'sini ücretsiz taşıyoruz. Kırsal bölgelerin genelinde bu oran yüzde 70'in üzerinde. Zararın temel nedeni bu yüksek ücretsiz taşıma oranıdır"

ifadelerini belirterek ulaşımdaki zarar tablosuna dikkat çekti.

Abonman kart kullanan öğrencilerin tek biniş ücretinin 3,5 TL'ye denk geldiğini belirten Kayış, öğrencilerin büyük çoğunluğunun bu sistemden faydalandığını ekledi.

"Yuvarlama" Formülüne İtiraz Geldi

CHP Meclis üyesi Hurşit Kuşçu, ulaşıma yapılan yüzde 40'lık genel artış tekliflerini kabul ettiklerini ancak J plaka ücretlerindeki "yuvarlatılmış gelir" formülüne karşı çıktıklarını belirtti.

Muhalefetin itirazlarına rağmen karar oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre, J plakalı araçlarda artırılan ücretlerin 5 TL altında kalan kısımları, yol ve coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak 5 TL ve katlarına yuvarlanacak.

Akıllı Kart Ücretleri ve Usulsüz Kullanım Cezaları da Zamlandı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilen yeni tarifeyle birlikte, sadece biniş ücretlerinde değil, akıllı kart işlem bedelleri ve usulsüz kart kullanımına yönelik cezai yaptırımlarda da artışlara gidildi. Alınan kararlar doğrultusunda, daha önce 125 TL olarak uygulanan Akıllı Kart ilk başvuru/yenileme ücreti ile kırık-kayıp kart bedeli 175 TL’ye yükseltilirken, 100 TL olan kart vizeleme ücreti ise 150 TL’ye çıkarıldı; sanal kart ücretinin 60 TL olarak kalması ve öğrenciler için online vizeleme işleminin ücretsiz sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Diğer taraftan, başkasına ait indirimli veya ücretsiz kartları kullananlara yönelik cezai yaptırımlar da güncellenerek; birinci usulsüz kullanım cezası 1.000 TL'den 1.500 TL'ye, ikinci usulsüz kullanım cezası ise 2 bin TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltildi. Üçüncü ihlalde uygulanan ve daha önce "süresiz ücretsiz kart iptali" olan en ağır yaptırım ise komisyon görüşü doğrultusunda esnetilerek "1 yıl süreyle kart iptali" şeklinde yeniden düzenlendi.