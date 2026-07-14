Malatya, dünya kuru meyve pazarının en güçlü aktörlerinden biri olarak dev bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Ergüder ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen sektör liderleri Malatya’da bir araya gelerek kuru meyve ihracatının geleceğini masaya yatırdı. Toplantıya damga vuran ana gündem maddesi ise ihracatı baltalayan "pestisit (ilaç kalıntısı)" tehlikesi oldu.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Ergüder, Türkiye genelinde kuru üzüm, kuru kayısı ve incir ihracatının 2,5 milyar dolara yaklaştığını belirterek çok kritik bir uyarıda bulundu.

Özellikle ürünlerdeki ilaç kalıntısı (pestisit) ve aflatoksin sorununa dikkat çeken Ergüder, tehlikenin boyutunu şu sözlerle özetledi:

"Türkiye olarak kuru üzüm, kuru kayısı ve incirde yaklaşık 2,5 milyar dolara yakın bir ihracatımız var. Ancak özellikle incirde aflatoksin; üzüm ve kayısıda ise pestisit problemimiz bulunuyor. Malatya'da lisanslı depoları gezdik; gerçekten çok güzel tesisler yapılmış. Fakat pestisit sorununu tamamen aşabilmemiz için mülki idareler ile kolluk kuvvetlerinin ortak hareket etmesi gerekiyor. Çünkü bu durum, ihracatçılarımız için çok büyük bir engel teşkil ediyor. Yurt dışına gönderdiğimiz ürünlerimizin geri dönmesi, ihracatçılarımız için devasa bir problem yaratıyor. Üstelik bu süreçte mahrece iade (ürünün ülkeye geri kabulü) işlemleri de son derece zor bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu hayati konuyu Sayın Valimizle de görüştük ve kendisiyle bu detayları paylaştık."

Ramazan Özcan: "2025 Zor Bir Yıldı, Yaraları Bu Sezon Saracağız"

Toplantının ev sahipliğini yapan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ise 2025 yılındaki küresel ve yerel ekonomik daralmaya değinerek yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti. Özcan, Malatya kayısısının küresel pazardaki stratejik önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Türkiye, dünya genelinde çok önemli bir kuru meyve tedarikçisi konumundadır. Sektörde yıllık 2 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirilmektedir. Malatya da bu tabloda en önemli illerin başında gelmektedir. Özellikle kuru meyve ihracatında kuru kayısı, bu genel tablonun yaklaşık yüzde 25'inin üzerindeki payı tek başına sırtlamaktadır."

Geçtiğimiz yılın hem üretici hem tüketici için zor geçtiğini ifade eden Özcan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"2025 yılı gerçekten zor bir yıldı. Hem dünyadaki kayısı tüketicisi açısından zorlu geçti hem de Malatya’nın ekonomik gelirlerinin kısıtlanması bakımından yıpratıcı oldu. Ancak bu zorlu dönemi artık geride bıraktık. Şu anda hasat dönemi başladı. Bir taraftan yaş kayısı hasadı ve ihracatı devam ederken, diğer taraftan da kuru kayısı üretimimiz başlıyor. Bu yıl; üreticimizin maksimum düzeyde ekonomik gelir elde edebildiği, şehrimizin ekonomik anlamda yaşadığı zorlukların ve sıkıntıların yaralarını sarabildiğimiz, tüketicinin de ürüne en kolay şekilde erişebildiği bir sezon olmasını hedefliyoruz. Bu toplantıda; Malatya ve Türkiye’nin kuru meyve ihracatındaki her paydaşın en yüksek düzeyde memnun olduğu bir tablo oluşturmak amacıyla belirli başlıklar üzerinde durarak bir araya geldik."