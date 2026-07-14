Şehirde yeniden inşa sürecini yürüten firmalar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yöneticilerinin adını kullanan bir suç şebekesinin hedefi konumuna geldi. Malatya'daki müşavir ve yüklenici firmalara kurulan bu tehlikeli tuzağa karşı devlet kanadından oldukça net bir açıklama yapıldı.

Yaraları Sarmak Yerine Firmaları Soymaya Kalktılar

Malatya'nın fiilen bir afet bölgesi olması, dolandırıcıların senaryosunu daha da tehlikeli bir boyuta taşıyor. Bölgede şantiyesi bulunan inşaat yüklenicilerini ve proje çizen müşavirlik firmalarını arayan şahıslar, kendilerini TOKİ'nin en üst düzey yetkilileri olarak tanıtıyor. Malatya'daki mevcut durumu lehlerine çevirmeye çalışan kötü niyetli kişiler, yine afet bölgelerindeki vatandaşların acil ihtiyaçlarını gidermek bahanesiyle şirketlerden yardım fonu adı altında para istiyor. Sektör temsilcilerinin bölge halkına olan duyarlılığını ve kuruma duydukları saygıyı bir zafiyet gibi kullanan şebeke, özel hesaplara milyonlarca lira aktarılmasını sağlamaya çalışıyor.

Kurumdan Malatya Firmalarına Kritik İkaz

Durumun hassasiyetini fark eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Malatya piyasasını uyarmak için hızla bir bildiri paylaştı. Kurum yetkilileri, idare yöneticilerinin isimlerinin böyle bir dolandırıcılık şebekesi tarafından kullanıldığını öğrendiklerini belirtti. Ancak TOKİ yöneticilerinin, herhangi bir afet mazeretiyle veya başka bir sebeple yüklenici firmalardan para, bağış yahut yardım talep etmesinin kurum kültürüyle ve yasal mevzuatla uzaktan yakından ilgisi olmadığı ifade edildi. Malatya'daki iş insanlarının, sırf yardım duygusuyla hareket edip bu tür menfaat çetelerine itibar etmemesi gerektiği kuvvetle vurguladı.

Yargı Süreci Derhal Başlatılacak

Bu akılalmaz fırsatçılık cezasız kalmayacak. Resmi açıklamada, Malatya'daki acılı süreci ticari bir ranta ve dolandırıcılık eylemine dönüştürenler hakkında adli makamlara başvurulacağı net bir dille ifade edildi. Devletin yetkililerinin isimlerini kullanarak inşaat şirketlerini dolandırmaya teşebbüs eden tüm şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlerin hızla başlatılacağı duyuruldu.