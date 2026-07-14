Malatya’nın Hekimhan ilçesi güne trafik kazasıyla başladı. Sabah saat 07.30 sıralarında Arguvan kavşağında meydana gelen kazada, iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre; Ahmet Çağlayan yönetimindeki 06 VJF 07 plakalı otomobil, kavşaktan çıkış yaptığı esnada, Malatya istikametine doğru seyir halinde olan Karacan Coşkun idaresindeki 44 ADR 061 plakalı pikapla çarpıştı.

ARAÇLAR YOL DIŞINA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüler Ahmet Çağlayan ve Karacan Coşkun ile araçta yolcu olarak bulunan Halil Özer’e ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği kavşakta güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.