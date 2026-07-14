Deprem sonrası dönüşümün ve güvenli konutların adresi olan rezerv alanlardaki TOKİ projelerinde estetik görünüm önemsenirken, temel altyapının göz ardı edilmesi pes dedirtti. Yakınca Merkez 8 Konutları’nda teslimat sürecini "tamamlandı" göstermek amacıyla alelacele yapılan çevre düzenlemesi tam bir fiyaskoya dönüştü. TOKİ’nin rezerv alan projesinde sulama tesisatı kurulmadı.

Genç Fidanlar Tamamen Kurudu

Üstelik kent genelinde şebeke suyuyla ve hortumla sulama yapmanın yasak olması, kaderine terk edilen dikili alanların sonunu hazırladı. Sonuç olarak, büyük bütçeler harcanarak toprakla buluşturulan yüzlerce metrekarelik çim alanlar ve genç fidanlar tamamen sarararak kurudu.

Rezerv Alanda Plansızlık Mı, Vurdumduymazlık Mı?

Ortaya çıkan içler acısı manzara, TOKİ’den konutlarını teslim alan site sakinlerini isyan noktasına getirdi. Depreme dayanıklı rezerv alan konutları inşa edilirken çevre altyapısının bu denli hiçe sayılması, projenin sadece teslimat aşamasında "göz boyamak" amacıyla yapıldığı iddialarını güçlendirdi. Hem milli servete hem doğaya hem de harcanan devasa bütçeye darbe vuran bu durum, "Bu kadar büyük bir devlet projesinde böyle bir plansızlık nasıl yapılır?" sorusunu akıllara getirdi.

Fidanların göz göre göre ölüme terk edilmesine tepki gösteren site sakinleri şu sözlerle isyan etti:

"Rezerv alanda modern TOKİ binaları yapıldı diye sevinirken, penceremizi açtığımızda bir çöl manzarasıyla karşılaşıyoruz. Sulama altyapısı olmayan bir çevre düzenlemesi nasıl onay alıp teslim edilebiliyor?"

TOKİ ve Yetkililere Acil Çağrı: "Altyapıyı Kalıcı Hale Getirin"

Yeni yapılan TOKİ bloklarının çevresi, yeşil bir yaşam alanı yerine adeta bir bozkırı andırırken, hak sahipleri bu plansızlığın faturasının doğaya kesilmesini istemiyor. Kamusal kaynağın ve harcanan emeğin çarçur edilmesine tepki gösteren vatandaşlar, TOKİ yetkililerinin ve ilgili kurumların bu skandala acilen müdahale etmesini, kuruyan alanların yenilenerek rezerv alana yakışır kalıcı ve sürdürülebilir bir sulama altyapısının derhal kurulmasını talep ediyor.