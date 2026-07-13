Doğumdan sonraki ilk beş yıl içindeki çocuk ölümlerini kapsayan "Beş Yaş Altı Ölüm Hızı" verileri açıklandı. Ülke genelinde bebek ve çocuk ölümlerinde umut verici bir düşüş yaşanarak, 2024 yılında binde 11,1 olan ölüm hızı 2025 yılında binde 9,5'e geriledi. Ancak açıklanan resmi veriler, Malatya'da yakın geçmişte yaşanan büyük trajedinin ve 6 Şubat depremlerinin çocuk sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

2023 YILINDA KENTİN BEŞ YAŞ ALTI ÖLÜM HIZI İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

Yayınlanan istatistiklere göre, Malatya'da beş yaş altı ölüm hızı kentin normal seyrinde ilerlediği 2020 yılında binde 10,0, 2021 yılında binde 11,1 ve 2022 yılında ise binde 9,3 olarak kayıtlara geçmişti. Ancak 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Malatya'da adeta bir kırılma noktası yarattı. Afetin getirdiği yıkım, zorlu yaşam koşulları ve sağlık altyapısına darbe vuran süreç, çocuk ölümlerine doğrudan yansıdı. 2023 yılında kentin beş yaş altı ölüm hızı iki katından fazla artarak binde 20,9 gibi çok kritik bir seviyeye ulaştı.

2025 YILINDA GERİLEME

Yıkımın ardından kentin yeniden yapılanma sürecine girmesi, geçici barınma merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve konteyner kentlerdeki yaşam standartlarının yükselmesiyle birlikte bu oranlar yeniden düşüş trendine girdi. 2024 yılında binde 12,5’e gerileyen bu oran, 2025 yılına gelindiğinde binde 8,9 seviyesine kadar düştü.

TÜRKİYE ORTALAMASININ BİLE ALTINA İNDİ

Malatya, ulaştığı binde 8,9'luk oranla 2025 yılında binde 9,5 olan Türkiye ortalamasının bile altına inmeyi başararak çocuk sağlığında önemli bir toparlanma sinyali verdi.