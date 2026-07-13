Malatya'da Narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheli, bir araç ve 2 ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 36 bin 798 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, operasyonun hedefinde bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gençleri zehirleyen sokak satıcıları ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.