İşte vefat eden vatandaşlarımızın isimleri ve defin bilgileri:
Hatice Gülbeyaz (89)
Taziye Adresi: Hacı Abdi Mah. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Sinan Akın (62)
Taziye Adresi: Karakavak Mah. Evi, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Meliha Özbanazı (85)
Taziye Adresi: Zafer Mah. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Derya Kaya Akyar (41)
Taziye Adresi: Hanımınçiftliği Mah. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Hanımınçiftliği Mah. Battalgazi / Malatya Mezarlığı
Malatya genelinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; geride kalan ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Cenaze ve taziye süreçlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına güncel vefat bilgileri Mezarlıklar Müdürlüğü'nün günlük duyuruları üzerinden takip edilebilir.