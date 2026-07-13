İşte vefat eden vatandaşlarımızın isimleri ve defin bilgileri:

Hatice Gülbeyaz (89)

Taziye Adresi: Hacı Abdi Mah. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Sinan Akın (62)

Taziye Adresi: Karakavak Mah. Evi, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Meliha Özbanazı (85)

Taziye Adresi: Zafer Mah. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Derya Kaya Akyar (41)

Taziye Adresi: Hanımınçiftliği Mah. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Hanımınçiftliği Mah. Battalgazi / Malatya Mezarlığı

Malatya genelinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; geride kalan ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Cenaze ve taziye süreçlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına güncel vefat bilgileri Mezarlıklar Müdürlüğü'nün günlük duyuruları üzerinden takip edilebilir.