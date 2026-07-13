Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS tercih dönemi resmen başladı. 13-27 Temmuz tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak başvurularda hata yapmak istemeyen adayların çok dikkatli olması gerekiyor.

Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulunan Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan, bu yıl kontenjanlarda yaşanan kritik düşüşe dikkat çekerek velileri ve öğrencileri hayati adımlar konusunda uyardı.

LGS Tercihleri Ne Zaman Bitiyor? "Onaylatmayan Yandı"

Adayların dijital ortamda yaptıkları başvuruların resmiyet kazanması için mutlaka okul müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Sürecin en kritik detayını aktaran Tolga Özcan şu uyarıyı yaptı:

"LGS tercihleri 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar bu tarihler arasında tercihlerini e-okul üzerinden yapacaktır. 27 Temmuz saat 17.00’a kadar tercih yapılabilir. Burada en önemli nokta yapılan tercihlerin ortaokul müdürlüğü tarafından onaylanması gerekiyor. Onaylamayan tercihler geçersiz sayılacaktır, adaylarımız buna dikkat etsinler. İsterse kendi okullarındaki ortaokul müdürlüğüne isterse de herhangi bir ortaokul müdürlüğünde tercihlerini onaylatmaları gerekiyor. Onaylanmayan tercihler geçersiz sayılacaktır."

Tercih listesinde değişiklik yapmak isteyenlerin hakkı olduğunu da hatırlatan Özcan,

"Tercihler onaylatıldıktan sonra tercih süresi içerisinde yani 27 Temmuz’a kadar tercihlerine değişiklik yapabilirler. Bunun içinde bir ortaokul müdürüne gidip dilekçe verip dilekçe ile tekrar tercihte bulunabilir adaylarımız"

ifadelerini kullandı.

LGS Taban Puanları Yükselecek Mi? Kontenjan Sürprizi!

Bu yıl belirli lise türlerinde kontenjan azlığı yaşandığını ve bunun lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri üzerinde doğrudan etkisi olacağını belirten Özcan,

"Tabi bu sene LGS tercihlerine baktığımız zaman kontenjan düşüklükleri görüyoruz. Yaklaşık yüzde 2.6’lık kontenjan düşüklüğü var. Bu da şu demek oluyor bu sene puanlar biraz yüksek olacak adaylarımız buna dikkat etsinler. Yaklaşık 3 okulda Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde kontenjan düşürüldü" "Sınav sonrası en önemli süreç meslek seçimi" İçeriği Görüntüle

İfadelerini kullandı.

LGS Tercihi Neye Göre Yapılır? İl mi Genel Yüzdelik Dilim mi?

Öğrencilerin kafa karışıklığı yaşadığı yüzdelik dilim seçimi konusuna açıklık getiren uzman, genel yüzdelik dilimin esas alınması gerektiğini şu sözlerle aktardı:

"Adaylar tercihlerini genel yüzdelik dilimine göre yapacaklar. Çünkü örnek vermek gerekirse A şehrindeki bir okula B şehrindeki bir öğrenci de tercih yapabilir bu sebeple tercihlerde genel yüzdeli dilim dikkate alınmalıdır. Tercihleri yaparken merkezi yerleştirme listesinde Türkiye’nin her il ve ilçesinde okul tercih edilebilir."

e-Okul Yerel Yerleştirme Zorunlu Mu? (Adrese Dayalı Lise Tercihi)

Sistemde merkezi yerleştirme (LGS Puanı ile alan okullar) ekranının açılması için bir ön şart bulunuyor. Önce yerel yerleştirme listesinin yapılması gerektiğini vurgulayan Tolga Özcan kuralları tek tek sıraladı:

"Adaylarımız tercih sayfasında önce yerel yerleştirme yapmak zorundadır. Yerel yerleştirme herkes için zorunludur. Yerel yerleştirme yapmayan adaylar için merkezi yerleştirme sayfası açılamaz. Yerel yerleştirmede öğrencinin 5 tercih hakkında ilk 3 tercihi kayıt alanındaki okullar olması zorunludur. Adaylarımızın burada dikkat etmesi gereken en önemli nokta aynı okul türünden en fazla 3 okul tercih edebilir. Yerel yerleştirmede en az 1 en fazla da 5 okul tercihi yapılabilmektedir. Komşu kayıt alanına da sistem öğrencilerin önce ikametgah adresine bakar okul kendi kayıt alanındaki tüm öğrencileri aldıktan sonra boş kontenjanı varsa o zaman komşu kayıttan gelen öğrencilere bakar. Ancak kayıt alanındaki öğrenci komşu kayıt alanındaki öğrenciden önceliklidir."

Açıkta Kalmamak İçin 3 Bölümlü Tercih Listesi Stratejisi

Adayların açıkta kalma riskini sıfıra indirmesi için listelerini stratejik bölmesi gerektiğini söyleyen Özcan, altın değerinde bir taktik verdi:

"Merkezi yerleştirme dediğimiz sadece LGS’nin yüzdelik dilimi ile alan okullar tercih edilir. Türkiye’nin her yerinde seçilebilir en fazla 10 okul seçebilirler adaylarımız. Burada önemli olan önce yerel yerleştirme sonra merkezi yerleştirme. Yerel yerleştirme listesinde ilk 3 okul kayıt alanında olmak zorunda ancak 4-5 tercihler komşu kayıt alanından yazılabilir. Merkezi yerleştirmede tercih yapmak zorunlu değildir. Öğrenciler merkezi yerleştirme grubunda tercihte bulunmayabilir. Genel yüzdelik dilim esas alınacak merkezi yerleştirmede, yerel yerleştirme ekranını incelemeleri gerekiyor adaylarımızın. Çünkü yerel yerleştirme tercih bölümü tüm öğrenciler için açılır, ikametgah adresi, kayıt alanları ve okul türüne göre tercih yapabilirler. Adaylar tercih yaparken son tercihleri yerleşme ihtimali yüksek okulları yazsınlar. Özellikle ilk 3 tercih yerleşme ihtimali olmayan okullar sonraki 4 tercihin yerleşme ihtimalinin yüksek olduğu okulları yazsınlar. En son 3 tercihte de öğrencinin boşta kalmaması gerekiyor yani yüzdelik diliminden yaklaşık yüzde 50 düşmesi gerekiyor ki açıkta kalmasın."

Velilere Sınav Uyarısı: "Karakteri ve Değeri Yansıtmaz"

Son olarak meselenin sadece akademik başarı olmadığını, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre lise seçimi yapması gerektiğini hatırlatan Özcan, anne babalara şu sözlerle seslendi:

"İlgi ve yeteneklerini dikkate alarak tercih yapılması gerekir. Sadece okulların akademik başarısına bakılmamalı. LGS hayat başarısının garantisi değildir. Öğrencilerimiz için iyi bir gelecek için kendi ilgi ve yeteneklerini hitap edecek okulları seçmeleri gerekiyor. Sınav sonuçları hiçbir zaman öğrencinin karakterini kişiliğini, değerini yansıtmaz. Burada aileye çok büyük iş düşüyor. Özellikle çocuklarının fikirlerini alsınlar, ilgi ve yeteneklerini göz ardı etmesinler ona göre bir okul türü seçsinler. Tercih yapacak tüm öğrencilere başarılar diliyorum."