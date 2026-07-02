Busabah TV YouTube kanalında yayınlanan "Haftanın Nabzı" programının bu haftaki konuğu Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan oldu. Malatya Sonmanşet gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut ve Gazeteci Berkman Dulcan tarafından hazırlanılıp sunulan programda Yükseköğretim Kurumları Sınavı masaya yatırıldı.

YKS sonuçları için geri sayım sürerken, ÖSYM’nin son olarak matematik ve edebiyat sorularına yönelik aldığı iptal ve değişiklik kararları gündeme bomba gibi düştü. Süreci Haftanın Nabzı programında değerlendiren Tolga Özcan, sınav sonrası adayların yaptığı en büyük hatayı açıklayarak çok kritik uyarılarda bulundu.

Özcan, ÖSYM'nin takvimine ve sınavdaki hatalı soru kararlarına değinerek,

"20 ve 21 Haziran'da YKS sınavımız gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 22 Temmuz itibariyle açıklanacak. Tabii bazı senelerde ÖSYM bunu erken açıkladığı oldu. Bugünkü açıklamada matematik sorusunun cevabının değiştiği, edebiyat sorusunda yazar eser sorusunun iptal edildiğine dair açıklama yapıldı. Edebiyat 24 soru üzerinden değil 23 soru üzerinden değerlendirilecek"

ifadelerine yer verdi.

"Öğrenci arkadaşlarımız lütfen puan hesaplama işine girmesinler” diyen Özcan, sözlerine şu şekilde devam etti:

Her senenin standart sapması farklı. 2021 ile 25 arasında 40.000 oynama var. Her sene sıralamalar oynuyor. Sınav sonrası en önemli süreç meslek seçimi çünkü mesleklerini 4 yıl değil 44 yıl sürdürecekler.”