Genel kurul sürecini tamamlayan ASKF Malatya Şubesi'nde Kahraman Fırat başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı. Şehirde amatör sporun altyapısını güçlendirmek ve kulüplerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla harekete geçen ASKF yönetimi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan’ı makamında ziyaret etti. Şehrin spor geleceğinin konuşulduğu bu önemli görüşmede Tesisler Müdürü Cihan Güneş de yer aldı.

Malatya’da amatör sporun gelişimine yönelik atılacak adımların detaylı bir şekilde değerlendirildiği toplantıda, kulüplerin öncelikli ihtiyaçları masaya yatırıldı. ASKF heyeti sahadaki eksikliklerin giderilmesi adına, öncelikle mevcut amatör futbol sahalarının detaylı bakım ve onarımlarının yapılmasını talep etti. Bunun yanı sıra, antrenman ve resmi müsabakaların daha verimli şartlarda, akşam saatlerinde de oynanabilmesi için sahaların ışıklandırılması ve Yaz Spor Futbol Okulları kapsamında kullanılacak alanların doğrudan amatör kulüplere tahsis edilmesi yönündeki talepler de İl Müdürü Kayhan’a iletildi.



İL MÜDÜRÜ KAYHAN'DAN ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM

ASKF'nin yeni yönetimine başarı dileklerini ileten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Malatya’da amatör sporun gelişimine ve tabana yayılmasına büyük önem verdiklerinin altını çizen Kayhan, masaya yatırılan taleplerin titizlikle değerlendirileceğini ve çözüm odaklı bir anlayışla gerekli çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.