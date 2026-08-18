Malatya Çavuşoğlu Mahallesi’nde Anahtar Sevinci Depremzedeler Yuvalarına Kavuştu

Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki anahtar teslimlerinde büyük bir heyecan yaşanırken, vatandaşlar çileli sürecin ardından sıcak yuvalarına dönmenin mutluluğunu paylaştı.Çavuşoğlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan deprem konutlarının teslimatları sürerken, yeni evlerinin anahtarlarını alan mahalle sakinleri ve hak sahipleri yaşadıkları zorlu süreci ve duygularını anlattı.



"Mecburiyetten Şehir Dışına Gitmiştik, Mahallemize Döndük"

Çavuşoğlu Mahallesi sakinlerinden Bektaş Lüle, deprem sonrası memleketten ayrılmak zorunda kaldıklarını fakat yeni evlerle birlikte mahallelerine geri döndüklerini efade eden Lüle,

"Depremden sonra mecburiyetten şehir dışına çıkmıştık. Şimdi mahallemize geri döndük ve evlerimizi teslim alıyoruz. Yapımı üstlenen firma ve devletimiz sağ olsun çok güzel bir iş çıkarmış. Birlik ve beraberlik içerisinde bugünlere geldik, herkes çok mutlu şekilde mahallesine geri dönüyor"

şeklinde konuştu.



"Çok Perişan Olduk Ama Çok Şükür Evimizi Aldık"

Depremde oturdukları binanın yerle bir olduğunu belirten Elif Aladoğan, evini teslim almanın buruk sevincini yaşadığını söyledi. Yaşanan acı günleri unutamadıklarını ifade eden Aladoğan,

"Çok şükür evimizi teslim aldık, çok memnunuz. Bu süreçte çok perişan olduk, binamız tamamen yıkılmıştı. Kendi komşularımızdan can kaybı olmaması tesellimiz oldu ama alt katta iki genç insan hayatını kaybetti, keşke onlara da bir şey olmasaydı. İnşallah Rabbim herkese yeni evlerinde mutlu ve sağlıklı günlerde oturmayı nasip etsin"

dedi.

"Konteyner Yaşamından Sonra İlk Defa Evimizin İçine Gireceğiz"

Deprem gününden itibaren konteyner kentte yaşamak zorunda kaldığını aktaran Mehmet Özdal ise ilk kez evinin kapısını açacak olmanın heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"Aylardır konteynerdaydık. Alan dar olunca yazın sıcak, kışın soğuk çok zorluyordu. Her şey kısıtlıydı ve bayağı sıkıntı çektik. Çok şükür bugün anahtarımızı alıyoruz. İlk defa evimizin içini göreceğiz, umarım her şey hayal ettiğimiz gibi güzel olur." MTSO başkan adayı Mahmut Boyraz’dan fırtınadan etkilenen Malatya OSB’ye ziyaret İçeriği Görüntüle



"Arguvan-Merkez Arasında Kışın Çok Zorluk Çektik"

İlerleyen yaşı nedeniyle deprem sonrası sürecin kendisi için çok daha yıpratıcı geçtiğini belirten Hasan Alp ise,

"3 yıldır bugünü bekliyorduk. Depremden sonra Arguvan’daki köyümüze yerleşmek zorunda kaldık. Merkeze 70-75 kilometre mesafeden gidip geliyorduk. Kışın doğalgazın olmaması ve sağlık sorunları bizi yaşımızdan dolayı daha da yordu. Ancak devletimiz evimizi yaptı, teslim aldık. Artık hazırlıklarımızı yapıp ömrümüz yettiğince yuvamızda oturacağız"

diye konuştu.