Malatya'nın Çavuşoğlu Mahallesi’nde yapımı devam eden deprem konutları şantiyesinde sabah saat 06.02’de başlayan ve kenti alarma geçiren konteyner yangınının ardından bölgede son duruma ulaşıldı. Bitişik nizamdaki 180 konteynerin tamamen kullanılamaz hale geldiği şantiye alanında soğutma çalışmaları tamamlanarak kontrol tamamen sağlandı.

Söndürme Tamamlandı, Soğutma Çalışmaları Bitti

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 200’den fazla işçinin kaldığı koğuşlar bölgesinde yükselen alevler, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 10 araç ve 40 personelin 2 saatlik yoğun çabasıyla söndürüldü. Bölgede alevlerin kontrol altına alınmasının ardından başlatılan soğutma operasyonu da itibarıyla tamamlandı. Ekipler, yangının yeniden parlama riskine karşı alandaki tüm enkaza müdahale etti.

Mazot Tankeri Tehlikesi Bertaraf Edildi

Yangın anında en büyük tehdit oluşturan ve alevlerin hemen yanı başında bulunan dev mazot tankeri, itfaiye ekiplerinin öncelikli müdahalesiyle koruma altına alındı. Soğutma köpükleriyle çevrelenen tankerin patlama riski tamamen ortadan kaldırıldı.

Can Kaybı Yok, Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Yangın sırasında konteynerlerde bulunan işçilerin zamanında tahliye edilmesi sayesinde acı bir haber yaşanmadı. Olayda yaralanan ya da yaşamını yitiren kimsenin olmadığı kesinleşirken, 180 konteyner koğuşun tamamen metal yığınına döndüğü bildirildi. Şantiye yönetimi ve yetkililer, mağdur olan işçilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması ve alanın temizlenmesi için harekete geçti.

İnceleme ve Soruşturma Sürüyor

İtfaiye Daire Başkanı Ömer Çoban’ın bizzat sahadan yönettiği çalışmaların sona ermesiyle birlikte, olay yeri inceleme ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı tahkikat başlattı. Yangının elektrik kontağından mı yoksa ısınma cihazlarından mı kaynaklandığı yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.