Deprem felaketinin ardından imar ve altyapı çalışmalarının devam ettiği Malatya’da, mahalle sakinleri ve yerel esnaf yaşanan iletişim kopukluğu ve hizmet yetersizliklerinden şikayetçi. Bölgede yürütülen TOKİ ve altyapı projelerinin hız kazanmasına rağmen; çevre temizliği, toz-toprak sorunu, kesintiler ve teslim edilmeyen konutlar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

“Her Yer Toz Toprak İçinde, İletişimsizlik Var”

Mahalledeki temizlik ve altyapı sorunlarına dikkat çeken Ahmet Ergün, belediye ve muhtarlık düzeyinde sürekli girişimde bulunmalarına rağmen aksaklıkların sürdüğünü belirtti. TOKİ çalışmalarının hızından memnun olduklarını ancak toz, toprak, su, elektrik ve doğal gaz kesintilerinin günlük hayatı çekilmez hale getirdiğini vurgulayan Ergün,

“Belediyenin imkânı da personeli de var ancak kurumlar arası ciddi bir iletişimsizlik yaşanıyor. Sorunlarımıza her zaman kalıcı çözüm bulamıyoruz”

ifadelerini kullandı.

Esnaf Dükkan Açamıyor, Konut Teslimleri Gecikiyor

Konut teslimatlarındaki gecikmeler ve belirsizlikler nedeniyle mağdur olduklarını belirten Ahmet Doğan ise teslim edilmesi gereken binaların hâlen boş tutulduğunu aktardı. Altyapı ve çevre düzenlemelerinin yetersizliği yüzünden esnafın iş yapamadığını dile getiren Doğan,

“Kiralarımızı ödemekte çok zorlanıyoruz. Okullar açılmadan önce altyapı ve çevre düzenlemelerinin bitirilip binaların teslim edilmesi şart, aksi halde mağduriyet daha da büyüyecek”

dedi.

“Çarşı Ve Dükkan Düzeni Hâlen Kurulamadı”

Mahalle sakini Abdullah Tatar, yolların ve dükkan alanlarının henüz bir düzene girmediğini söyledi. Fırın gibi en temel ihtiyaç noktalarının dahi yerlerinin belirsiz olduğunu belirten Tatar,

“Millet alışveriş yapacak yer bulamıyor, esnaf düzen kuramadı. Bir an önce tozun toprağın kalkmasını, dükkanların ve çevre alanlarının düzene girmesini istiyoruz”

çağrısında bulundu.

“Depremin Üzerinden Yıllar Geçti, Hâlen Konteynerda Yaşıyoruz”

Depremde mahalledeki binaların %70’inin yıkıldığını belirten Hüseyin Altunay, bölgeye hizmetlerin çok geç ulaştığını savundu. Hak sahiplerine anahtar teslimlerinin hâlen yapılmadığını ifade eden Altunay,

“Uzun süredir konteynerda yaşıyoruz, psikolojik olarak bunalıma girdik. Asfalt ve yaya yolları yapıldı ama çok geç kalındı. Binalar zamanında yeterince denetlenseydi bu kadar büyük bir yıkım yaşanmazdı”

ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Kaldırım İşgalleri Ve Kesintiler Can Bezdirdi

Belediyecilik hizmetlerinin sadece asfalt dökmekten ibaret olmadığını vurgulayan Turan Üçkaya ise mahallede çöp ve temizlik hizmetlerinin aksadığını belirtti. Park eden araçların kaldırımları işgal etmesi nedeniyle çocukların ve yayaların yolda yürümek zorunda kaldığını hatırlatan Üçkaya,

“Denetimsizlik yüzünden 4 şeritli yollar iki şeride düşüyor, araçlar geçemiyor. Zabıtanın bu hatalı parklara müdahale etmesi gerek. Her gün su ve elektrik kesintisi yaşanıyor. Plansız kazılar ve bakımsızlık yüzünden mağduruz, yetkililerin artık bu duruma kesin bir çözüm getirmesi gerekiyor”

dedi.