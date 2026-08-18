Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Türkiye’nin farklı ülkelerdeki temsilciliklerine yeni büyükelçiler atanırken, bazı büyükelçiler de merkeze çekildi.

Atama Kararlarına Göre Yeni Görevlendirmeler:

Katar: Ürdün Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu atandı.

Ürdün: Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karaçay atandı.

Kuveyt: Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Can Oğuz atandı.

Moldova: Suriye Genel Müdür Yardımcısı Nazmiye Başaran atandı.

Cibuti: Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen merkeze çekilirken, yerine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Hüseyin Özdemir atandı.

Estonya: Havva Yonca Gündüz atandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Senem Güzel atandı.

Uruguay: Uruguay Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze çekildi.

İran İslam Cumhuriyeti: Ahmet Aydın Doğan atandı.

Botsvana: AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Vesime Ela Beşkardeş Karagöl atandı.

Yeni görevlendirmelerin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte atama süreçleri resmiyet kazandı