İşte gün gün hava durumu detayları ve kritik tarih…

Yarın İçin Kritik Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor!

Meteorolojik verilere göre kentteki yağışlı hava henüz etkisini tamamen kaybetmiş değil. 18 Ağustos Salı günü Malatya genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gün içerisinde en düşük sıcaklığın 18°C, en yüksek sıcaklığın ise 31°C olması öngörülürken, nem oranının yüzde 62'ye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Son iki gündür yaşanan sel felaketlerinin ardından, yarınki gök gürültülü sağanak yağışa karşı yetkililer ve vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Yağış Ne Zaman Kenti Terk Edecek?

Seli beraberinde getiren yağışlı sistem, Salı gününden itibaren etkisini kaybederek yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacak. 19 Ağustos Çarşamba gününden itibaren yağış kenti terk ediyor ve sıcaklıklar yükselişe geçiyor.

5 Günlük Hava Tahmin Tablosu

18 Ağustos Salı (Gök Gürültülü Sağanak): En Düşük 18°C / En Yüksek 31°C | Nem: %25 - %62

19 Ağustos Çarşamba (Parçalı Bulutlu): En Düşük 19°C / En Yüksek 33°C | Nem: %14 - %46

20 Ağustos Perşembe (Açık): En Düşük 19°C / En Yüksek 33°C | Nem: %11 - %40

21 Ağustos Cuma (Açık): En Düşük 17°C / En Yüksek 32°C | Nem: %13 - %46

22 Ağustos Cumartesi (Sıcak): En Düşük 19°C / En Yüksek 36°C | Nem: %13 - %34

Sıcaklıklar Hafta Sonu Tavan Yapacak!

Salı günkü son sağanak yağışın ardından haftanın geri kalanında parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri termometreler 33°C seviyesini gösterirken, Cumartesi günü sıcaklığın 36°C’ye kadar tırmanması bekleniyor.

İki gündür sel baskınlarıyla mücadele eden Malatyalıları hafta ortasından itibaren kavurucu yaz sıcakları bekliyor. Yetkililer, yarınki son gök gürültülü sağanak yağış sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.