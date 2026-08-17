Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı son medeni durum verileri önemli bir detayı gün yüzüne çıkardı. Malatya’da hiç evlenmemiş nüfus rakamları alarm verirken, şehirdeki cinsiyet dengesizliği ise görenleri şaşkına çevirdi.

19 Milyon 861 Bin 472 Kişi "Hiç Evlenmedi"

Türkiye genelinde 19 milyon 861 bin 472 kişi "hiç evlenmedi" kategorisinde yer alırken, Malatya’da bu tablonun en çarpıcı yüzü ortaya çıktı: Kentte 100 bin 886 erkek bekarlığa imza atmış durumda!

Malatya’da Bekar Erkek Nüfusu Kadınları Solladı

Verilere yakından bakıldığında Malatya genelinde hiç evlenmeyen toplam kişi sayısı 181 bin 941 olarak kaydedildi. Ancak asıl çarpıcı fark, kadın ve erkek nüfusu arasındaki makasta saklı.

Hiç Evlenmeyen Malatyalı Erkek Sayısı: 100.886

Hiç Evlenmeyen Malatyalı Kadın Sayısı: 81.055

Erkek Lehine Bekarlık Farkı: 19.831

Bekar erkeklerin sayısı, bekar kadınların sayısını yaklaşık 20 bin aşmış durumda. Kentte bekar erkek nüfusunun kadınlara kıyasla belirgin şekilde fazla olması, "Malatya'da erkekler evlenecek partner bulmakta zorlanıyor mu?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Türkiye Genelinde Tablo Ne Durumda?

Yalnızca Malatya değil, ülke geneli de benzer bir sosyolojik dönüşümden geçiyor. Türkiye genelinde 19,8 milyonu aşkın kişinin hiç evlenmemiş olması; yükselen yaşam maliyetleri, değişen evlilik algısı ve eğitim sürelerinin uzaması gibi nedenlere bağlanıyor.

Anadolu’nun köklü şehirlerinden biri olan Malatya’da 100 bin erkeğin bekar olması, Doğu Anadolu bölgesinde aile kurma geleneklerinin ve sosyo-ekonomik beklentilerin yeniden tartışılmasına yol açacak gibi görünüyor.