Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, 17 Ağustos 2026 tarihinde Malatya merkez ve ilçelerinde hayatını kaybeden vatandaşların bilgileri açıklandı. Kent genelinde yaşamını yitiren merhum ve merhumelerin defin alanları ile taziye adresleri belli oldu.
İşte 17 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Malatya'da vefat edenlerin isim listesi:
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17 Ağustos 2026 Malatya Vefat Listesi
- Hüsne Toy (94, Kadın)
- Taziye Adresi: İskender Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Mehmet Özkaynak (71, Erkek)
- Taziye Adresi: İkizpınar Mh. Kale / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Hürriyet Karabulut (58, Erkek)
- Taziye Adresi: Yakınca Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Beyaz Kaplan (66, Kadın)
- Taziye Adresi: Göztepe Mh. Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Mulla Koç (81, Erkek)
- Taziye Adresi: Ören Mh. Akçadağ / Malatya
- Defin Yeri: Ören Mh. Akçadağ Mezarlığı
- Elif Akdağ (87, Kadın)
- Taziye Adresi: Seyituşağı Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Seyituşağı Mh. Yeşilyurt Mezarlığı
- Ömer Özşeker (73, Erkek)
- Taziye Adresi: Özal Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Özal Mh. Yeşilyurt Mezarlığı
- Gazel Adıyaman (96, Kadın)
- Taziye Adresi: Hanımınçiftliği Mh. Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Hanımınçiftliği Mh. Battalgazi Mezarlığı
- Sultan Bakırcı (63, Kadın)
- Taziye Adresi: Karapınar Mh. Akçadağ / Malatya
- Defin Yeri: Karapınar Mh. Akçadağ Mezarlığı
Muhabir: Nisa Taştan