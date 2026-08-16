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Malatya’da 16 Ağustos 2026 pazar günü vefat eden vatandaşlarımıza ait günlük cenaze bilgileri açıklandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün kent genelinde 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden tüm vatandaşlarımızın defin işlemleri Şehir Mezarlığı’nda gerçekleştirildi.

İşte 16 Ağustos 2026 tarihinde Malatya’da son yolculuğuna uğurlanan vatandaşlarımızın isim listesi, yaş bilgileri ve taziye adresleri:

16 Ağustos 2026 Malatya Vefat Edenler Listesi

  • Osman Avcu
    • Yaş: 88
    • Taziye Adresi: Fırat Mh. Battalgazi / Malatya
    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • Nevin Yalsızlıel
    • Yaş: 69
    • Taziye Adresi: Nuriye Mh. Battalgazi / Malatya
    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • Battal Akbaş
    • Yaş: 77
    • Taziye Adresi: Kernek Mh. Battalgazi / Malatya
    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • Sabahat Ersoy
    • Yaş: 70
    • Taziye Adresi: Karakavak Mh. Evi Yeşilyurt / Malatya
    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • Kemal Gül
    • Yaş: 47
    • Taziye Adresi: Gazi Mh. Yeşilyurt / Malatya
    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • Hadice Özdemir
    • Yaş: 96
    • Taziye Adresi: Kiltepe Mh. Yeşilyurt / Malatya
    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Muhabir: Nisa Taştan