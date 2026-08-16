Malatya’da 16 Ağustos 2026 pazar günü vefat eden vatandaşlarımıza ait günlük cenaze bilgileri açıklandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün kent genelinde 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden tüm vatandaşlarımızın defin işlemleri Şehir Mezarlığı’nda gerçekleştirildi.
İşte 16 Ağustos 2026 tarihinde Malatya’da son yolculuğuna uğurlanan vatandaşlarımızın isim listesi, yaş bilgileri ve taziye adresleri:
16 Ağustos 2026 Malatya Vefat Edenler Listesi
- Osman Avcu
- Yaş: 88
- Taziye Adresi: Fırat Mh. Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Nevin Yalsızlıel
- Yaş: 69
- Taziye Adresi: Nuriye Mh. Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Battal Akbaş
- Yaş: 77
- Taziye Adresi: Kernek Mh. Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Sabahat Ersoy
- Yaş: 70
- Taziye Adresi: Karakavak Mh. Evi Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Kemal Gül
- Yaş: 47
- Taziye Adresi: Gazi Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Hadice Özdemir
- Yaş: 96
- Taziye Adresi: Kiltepe Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Muhabir: Nisa Taştan