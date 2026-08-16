Malatya’da 16 Ağustos 2026 pazar günü vefat eden vatandaşlarımıza ait günlük cenaze bilgileri açıklandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün kent genelinde 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden tüm vatandaşlarımızın defin işlemleri Şehir Mezarlığı’nda gerçekleştirildi.

İşte 16 Ağustos 2026 tarihinde Malatya’da son yolculuğuna uğurlanan vatandaşlarımızın isim listesi, yaş bilgileri ve taziye adresleri:

16 Ağustos 2026 Malatya Vefat Edenler Listesi

Osman Avcu Yaş: 88 Taziye Adresi: Fırat Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Nevin Yalsızlıel Yaş: 69 Taziye Adresi: Nuriye Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Battal Akbaş Yaş: 77 Taziye Adresi: Kernek Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Sabahat Ersoy Yaş: 70 Taziye Adresi: Karakavak Mh. Evi Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Kemal Gül Yaş: 47 Taziye Adresi: Gazi Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Hadice Özdemir Yaş: 96 Taziye Adresi: Kiltepe Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

