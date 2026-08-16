16 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'nin yeni sayısı kamuoyuna duyuruldu. Yürütme ve idare bölümünde yer alan Cumhurbaşkanı kararları, kamuya yapılan yeni atamalar ve üniversitelerin yeni yönetmelikleri Resmi Gazete’de resmen yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Günün en dikkat çeken kararlarının başında çevre ve deniz koruma alanındaki yeni düzenlemeler yer aldı.

Fethiye-Kaş ve Kuzey Ege 'Deniz Milli Parkı' İlan Edildi

Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında harita ve koordinat listeleriyle sınırları belirlenen iki önemli bölge koruma altına alındı:

Karar Sayısı 11626: Fethiye-Kaş sınırları içerisinde belirtilen alan resmen "Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı" olarak belirlendi.

Fethiye-Kaş sınırları içerisinde belirtilen alan resmen olarak belirlendi. Karar Sayısı 11627: Kuzey Ege'de koordinatları çizilen alan "Kuzey Ege Deniz Milli Parkı" olarak ilan edildi.

Resmi Gazete Atama Kararları Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni atama kararları da bugünkü sayıda yer aldı. 2026/233, 234, 235, 236 ve 237 sayılı kararlar doğrultusunda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey atamalar tamamlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik Değişiklikleri ve Yeni Merkezler

Resmi Gazete’nin yönetmelikler bölümünde üç üniversiteye ait yeni düzenlemeler duyuruldu:

Ankara Medipol Üniversitesi: Yapay Zeka ve Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği,

Yapay Zeka ve Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi: Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği,

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Lokman Hekim Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yayımlandı.

İlan bölümünde ise Yargı İlanları, Artırma-Eksiltme/İhale İlanları ve Çeşitli İlanların yanı sıra T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri listelendi.