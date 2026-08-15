Zafer Partisi Malatya İl Başkanlığı tarafından MalatyaPark AVM önünde “Çerçeve Yasaya ve 2. Sevr’e Hayır” sloganıyla düzenlenen stant etkinliğine gençlik kolları da destek verdi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtılırken, parti yöneticileri vatandaşlarla yüz yüze görüşerek düzenlemeye ilişkin kaygılarını aktardı ve yeni üye kayıtları gerçekleştirdi.

“Halka Gerçekleri Anlatacağız”

Saha çalışması sırasında basın açıklaması yapan Zafer Partisi Malatya İl Başkanı Selçuk Han, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülen bu eylemlerle vatandaşları bilgilendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Söz konusu düzenlemenin terör suçlarından hükümlü kişilerin affedilmesinin önünü açacağını öne süren Han, Malatya’da da halkla doğrudan temas kurarak süreçle ilgili endişelerini paylaştıklarını dile getirdi.

“Türkiye Asla Bölünmeyecek”

Milli birlik ve bütünlük vurgusu yapan Han, “Türk milleti, tek bayrak ve tek vatan” anlayışından taviz vermeyeceklerini ifade ederek Türkiye’nin bölünmesine asla izin vermeyeceklerini kaydetti. Han, Zafer Partisi olarak Genel Başkan Ümit Özdağ liderliğinde düzenlemenin olası sonuçlarını vatandaşlara anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

CHP ve Yeni Parti’ye Eleştiri

Açıklamasında muhalefet partilerine de tepki gösteren Selçuk Han; CHP ve Yeni Parti’nin söz konusu düzenlemeye ve sürece destek verdiğini savundu. Özellikle ulusalcı ve milliyetçi seçmenlere seslenen Han, bu partilerin tabanlarının yönetimlerinin takındığı tutumu sorgulaması gerektiğini dile getirdi.

Zafer Partisi Malatya İl Başkanlığı’nın kent genelinde farklı etkinlik ve saha çalışmalarıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.