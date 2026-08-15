Malatya’da 2025 yılına ait işgücü göstergeleri belli oldu. TÜİK verilerine göre kentte işsizlik oranı yüzde 7,8 olarak ölçülürken, istihdam oranı yüzde 46,3, işgücüne katılma oranı ise yüzde 50,2 oldu. Deprem sonrası ekonomik ve sosyal toparlanma sürecinin sürdüğü kentte açıklanan rakamlar, çalışma hayatındaki mevcut tabloya ilişkin önemli veriler ortaya koydu. Malatya’nın da içinde bulunduğu TRB1 bölgesinde işsizlik oranı yüzde 8,3 olarak hesaplanırken, Malatya bazı temel göstergelerde bölge illerinin önüne geçti.

Malatya’da İşsizlik Oranı Yüzde 7,8 Olarak Kaydedildi

TÜİK’in il düzeyinde yayımladığı 2025 işgücü göstergelerine göre Malatya’da işsizlik oranı yüzde 7,8 oldu. Bu oran, işgücü içerisinde yer alan ve çalışmadığı halde iş arayan nüfusun payını gösteriyor.

Kentte işgücüne katılma oranı ise yüzde 50,2 olarak gerçekleşti. Başka bir ifadeyle çalışma çağındaki nüfusun yaklaşık yarısı işgücünde yer aldı. İstihdam oranı da yüzde 46,3 seviyesinde kaldı.

Rakamlar birlikte değerlendirildiğinde Malatya’da işgücüne katılım ile istihdam arasında yaklaşık 3,9 puanlık fark bulunuyor. Bu fark, işgücü piyasasında yer alan ancak istihdam edilemeyen nüfusun oranına ilişkin fikir veriyor.

Malatya, TRB1 Bölgesinde Öne Çıktı

Malatya’nın yer aldığı TRB1 bölgesi Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’den oluşuyor. 2025 verilerinde bölgedeki iller arasında farklı oranlar ortaya çıktı.

Malatya’da işgücüne katılma oranı yüzde 50,2 olurken Elazığ’da yüzde 46,5, Bingöl’de yüzde 44,5, Tunceli’de ise yüzde 48,6 olarak hesaplandı. Böylece Malatya, bu göstergede bölgedeki dört il arasında ilk sırada yer aldı.

İstihdam oranlarında da benzer bir tablo görüldü. Malatya yüzde 46,3 ile bölge illeri arasında en yüksek ikinci oranı elde ederken Tunceli yüzde 46,1 ile hemen arkasından geldi. Elazığ’da istihdam oranı yüzde 42,4, Bingöl’de ise yüzde 40,3 oldu.

İşsizlikte Malatya’nın Oranı Bölge Ortalamasının Altında

İşsizlik verileri ise Malatya açısından daha farklı bir tablo ortaya koydu. Kentte işsizlik oranı yüzde 7,8 olarak hesaplanırken TRB1 bölgesinin genel işsizlik oranı yüzde 8,3 oldu.

Bingöl’de işsizlik yüzde 9,6, Elazığ’da yüzde 8,8 olarak kaydedildi. Tunceli ise yüzde 5,3 ile bölgedeki en düşük işsizlik oranına sahip il oldu.

Malatya’nın yüzde 7,8’lik oranı, bu dört il arasında Tunceli’nin ardından ikinci sırada bulunuyor.

Deprem Sonrası Malatya Ekonomisi Yakından İzleniyor

Malatya’daki işgücü verileri, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecinin devam ettiği bir dönemde açıklandı. Kentte konut ve altyapı yatırımlarının yanı sıra sanayi ve ticaret alanındaki faaliyetler de sürüyor.

Özellikle üretim kapasitesinin artırılması, yeni yatırımların çekilmesi ve istihdam alanlarının genişletilmesi, Malatya ekonomisinin önündeki başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. 2025 yılı verileri ise kentin işgücü piyasasında mevcut durumun yanı sıra önümüzdeki dönemde atılacak adımların önemini de ortaya koyuyor.