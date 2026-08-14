Akaryakıt fiyatlarında bu hafta yaşanan hareketlilik sürücülerin gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Motorine gelmesi beklenen yüksek tutarlı zam önce pompaya yansıtılmazken, ÖTV düzenlemesinin ardından fiyat tabelaları kısa süre içinde iki kez değişti.

Beklenen Zam Ertelendi, ÖTV Sıfırlandı

Hafta başında küresel petrol piyasalarındaki yükselişin etkisiyle motorine 6,85 TL, benzine ise 2 TL zam yapılması bekleniyordu. Eşel mobil uygulaması kapsamında bu artışın bir bölümünün ÖTV üzerinden karşılanması planlanırken, pompaya yansıyacak artışın motorinde 5,13 TL, benzinde ise 1,50 TL olması öngörülüyordu.

Bu zam uygulanmış olsaydı motorinin litre fiyatı 90 TL sınırına dayanacaktı. Ancak beklenen artış ertelendi.

Perşembe günü yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla motorinde uygulanan ÖTV sıfırlandı. Düzenlemenin ardından motorinin litre fiyatında yaklaşık 9,25 TL düşüş yaşandı.

Aynı Gün İndirim ve Zam: Motorin 80 TL'yi Aştı

Ancak akaryakıt piyasasında indirim sevinci uzun sürmedi. Aynı gün motorine bu kez 8,89 TL zam geldi. Böylece gün içerisindeki fiyat hareketinin ardından motorin yeniden 80 TL seviyesinin üzerine çıktı. Benzinin litre fiyatına da 1,52 TL zam yapıldı.

Malatya’da Güncel Akaryakıt Fiyatları (14 Ağustos 2026)

Malatya’da da akaryakıt fiyatları yeni zam sonrası 80 TL seviyesini aşmış durumda. 14 Ağustos 2026 tarihli güncel fiyat listesinde Malatya il genelindeki pompa fiyatları şu şekilde yer aldı:

Benzin: 73,58 TL / Litre

73,58 TL / Litre Motorin: 81,68 TL / Litre

81,68 TL / Litre Otogaz (LPG): 34,37 TL / Litre

Dağıtım şirketleri arasında fiyatlar farklılık gösterebiliyor. Örneğin TP Petrol Dağıtım’ın 14 Ağustos tarihli listesinde Malatya genelinde benzin 73,54 TL, motorin ise 81,92 TL olarak gösteriliyor.

İlçe İlçe Malatya Motorin Fiyatları

İlçeler arasında motorin fiyatlarında küçük farklılıklar görülüyor. Petrol Ofisi verilerine göre Malatya'nın ilçelerindeki güncel motorin fiyatları şöyle:

Doğanşehir: 81,68 TL

81,68 TL Doğanyol: 81,81 TL

81,81 TL Hekimhan: 81,61 TL

81,61 TL Kale: 81,75 TL

81,75 TL Kuluncak: 81,57 TL

Gözler Petrol Piyasalarında: Gelecek Hafta Ne Bekleniyor?

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliğin temelinde küresel petrol piyasalarındaki belirsizlik bulunuyor. ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, Brent petrol fiyatlarının yanı sıra motorin ve benzinin uluslararası ürün fiyatlarında da sert dalgalanmalara yol açıyor. Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde petrol fiyatları yukarı yönlü hareket ederken, ateşkes beklentileri piyasalarda zaman zaman gevşemeye neden oluyor.

Sektör kaynakları, mevcut fiyatlamaların ardından gelecek haftaya kadar akaryakıt ürünlerinde yeni bir fiyat değişikliği beklenmediğini belirtiyor. Ancak petrol piyasalarında yaşanabilecek yeni gelişmelerin motorin ve benzin fiyatlarına yeniden yansıması beklenebilir.