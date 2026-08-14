Yeşilyurt ilçesinden Akçadağ’a gelerek alternatif tarıma yönelen Önal ailesi, sıfırdan kurdukları lavanta tarlasında yoğun bir hasat maratonu yürütüyor. Gün boyu güneşin altında çalışan aile, ürettikleri yüzde yüz saf lavanta yağını hak ettiği değerden satabilmeyi ve tarlalarını kent turizmine kazandırmayı hedefliyor.



"En Büyük Arzumuz Burayı Turizme Açmak"

Tarlada eşiyle birlikte gece gündüz çalıştıklarını belirten üretici İlhan Önal, bugüne kadar herhangi bir devlet desteği almadan kendi öz kaynaklarıyla üretim yaptıklarını vurguladı. Tarlanın turizm potansiyeline dikkat çeken Önal, yetkililere şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Yaklaşık 4 yıldır bu işi yapıyoruz. Çok şükür az çok bir kazanç sağlıyoruz ama bugüne kadar devletten bir yardım almadık. En büyük arzumuz tarlamızın bulunduğu alanı turizme açmak. Malatya merkezden ve çevre ilçelerden buraya gelmek isteyen çok sayıda vatandaş var. Büyüklerimizden ricamız buraya bir çocuk parkı ve vatandaşların dinlenebileceği 5-10 tane kamelya yapılması. Bölgenin turizme kazandırılması hem bize hem de Malatya’ya ciddi katkı sağlayacaktır."

"Piyasada Yüzde 99'u Karışımlı Olan Kalitesiz Ürünler Dolaşıyor”

Piyasadaki taklit ve kalitesiz yağların yerli üreticiyi ciddi şekilde mağdur ettiğini belirten Önal, yaşadıkları pazarlama sıkıntısını dile getirdi. Ürünlerini toplu alıcılara satmakta zorlandıklarını ve satışların ağırlıklı olarak perakende üzerinden yürüdüğünü vurgulayan Önal, piyasadaki taklit ürünlerin haksız rekabete yol açtığını ifade etti. Kendi ürettikleri lavanta yağının yüzde yüz saf ve doğal olduğunu altını çizerek belirten üretici Önal,

"Piyasada ne yazık ki yüzde 99'u karışımlı olan kalitesiz ürünler dolaşıyor. Doğal olarak bizim saf üretim maliyetimiz ve satış fiyatımızla o karışımlı ürünlerinki bir olmuyor. Bu durum da toptan pazar bulmamızı ve satışlarımızı doğrudan olumsuz etkiliyor"

dedi.



"Lavantalara Adeta Bir Çocuk Gibi Baktık"

Büyük bir özveriyle lavanta yetiştirdiklerini ifade eden Cemile Önal ise tarlayı sıfırdan kurduklarını ve verdikleri emeğin karşılığını almak istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Eşimle birlikte Akçadağ Kurtangölü’nde bu tarlayı kurduk. Lavantalara adeta bir çocuk gibi baktık, gece gündüz emek verdik, sırt sırta mücadele ettik. Hasat maratonumuz yaklaşık 15 gündür devam ediyor, bir 10 gün daha sürecek. Şu an tarlada 15 işçi çalışıyor, süreç gerçekten çok zahmetli ve zorlu geçiyor. Bayağı zorlandık ama inşallah bu emeğimizin neticesinde iyi bir sonuç alırız."